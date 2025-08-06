CEXDEX+
Toncoin (TON) marque une pause dans un repli de deux jours de plus de 10% près de la Moyenne mobile exponentielle (MME) à 50 jours à 3,182 $, mais les perspectives à court terme restent orientées à la baisse.Toncoin (TON) marque une pause dans un repli de deux jours de plus de 10% près de la Moyenne mobile exponentielle (MME) à 50 jours à 3,182 $, mais les perspectives à court terme restent orientées à la baisse.

Prévision du prix de Toncoin : TON risque des pertes supplémentaires sous la MME de 50 jours alors que la dynamique baissière s'intensifie

Auteur : FxstreetSource : Fxstreet
2025/08/06 16:10
  • La chute à deux chiffres du Toncoin au cours des deux derniers jours met en danger le support de la MME à 50 jours.
  • L'intérêt ouvert du TON chute de 10% en 24h, signalant des doutes croissants parmi les traders.
  • Les perspectives techniques indiquent un risque de baisse significatif alors que l'indicateur MACD émet un signal de vente.

Toncoin (TON) marque une pause après un repli de deux jours de plus de 10% près de la Moyenne mobile exponentielle (MME) à 50 jours à 3,182 $, mais les perspectives à court terme restent orientées à la baisse. L'intérêt ouvert du TON a chuté de 10% au cours des dernières 24h alors que les doutes augmentent parmi les traders, tandis que les perspectives techniques indiquent une tendance baissière alors que l'indicateur Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) émet un signal de vente. 

L'intérêt ouvert chute de 10% alors que les investisseurs perdent de l'intérêt 

Les investisseurs de Toncoin sont sur le qui-vive car il figure parmi les cryptomonnaies ayant les pires performances au cours des dernières 24h. Les investisseurs retirent leurs capitaux du marché des dérivés Toncoin, ignorant l'engagement de trésorerie de 558 millions de dollars de TON par la société Verb Technology, récemment cotée au NASDAQ. 

Les données de CoinGlass montrent que les contrats à terme et les options de Toncoin avec une baisse d'intérêt ouvert (OI) de 10% à 379,65 millions de dollars contre 421,08 millions de dollars mardi. 

Intérêt ouvert de Toncoin. Source : Coinglass

Toncoin risque de nouvelles pertes alors que le MACD signale une vente

Toncoin affiche deux bougies baissières consécutives pour une chute de 10% de la MME à 200 jours à la MME à 50 jours. Au moment de la rédaction, TON se maintient au-dessus de ce support dynamique après avoir atteint un plus bas quotidien de 3,140 $ jusqu'à présent ce mercredi. 

Toncoin pourrait faire face à une pression de vente supplémentaire alors que la Convergence et divergence des moyennes mobiles (MACD) est passée sous sa ligne de signal mardi, émettant un signal de vente. Renforçant ce scénario de baisse, l'Indice de force relative (RSI) est tombé à 46, sous la ligne médiane, indiquant une diminution de la pression d'achat. 

Une clôture décisive sous la MME à 50 jours à 3,182 $ pourrait prolonger la baisse jusqu'à 2,968 $, niveau testé pour la dernière fois le 15 juillet. 

Graphique quotidien du prix TON/USDT.

En regardant vers le haut, si Toncoin rebondit sur la MME à 50 jours, il pourrait remonter jusqu'à la MME à 200 jours à 3,543 $.



