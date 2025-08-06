La plateforme ERP pilotée par l'IA Rillet complète un financement Séries B de 70 millions de dollars, dirigé par A16z et ICONIQ

PANews a rapporté le 6 août que selon GlobeNewswire, Rillet, une plateforme de planification des ressources d'entreprise (ERP) native d'IA, a annoncé la finalisation d'un tour de financement Séries B de 70 millions de dollars dirigé par Andreessen Horowitz et ICONIQ, avec la participation de Sequoia, OakHC/FT, et d'autres. Cela porte le financement total de Rillet levé en un an à plus de 100 millions de dollars. Fondée par d'anciens dirigeants de N26, Rillet sert plus de 200 clients et a doublé son ARR au cours des 12 dernières semaines. L'entreprise s'associe avec des cabinets comptables tels que Armanino et Wiss, visant à réduire les cycles de clôture des livres à quelques jours grâce à l'intégration native et à l'IA intégrée.
