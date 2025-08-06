Fed's Kashkari : Deux baisses de taux cette année semblent toujours appropriées Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 20:55 Partager

PANews a rapporté le 6 août que Kashkari de la Réserve fédérale a déclaré que deux baisses de taux d'intérêt cette année semblent toujours appropriées. Cependant, si l'inflation augmente en raison des tarifs douaniers, la Fed pourrait suspendre les baisses de taux ou même les augmenter.