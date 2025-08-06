Maison Blanche : Apple va augmenter son engagement d'investissement aux États-Unis de 100 milliards de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 20:52 Partager

PANews a rapporté le 6 août que la Maison Blanche : Apple (AAPL.O) lancera un nouveau plan de fabrication aux États-Unis et augmentera son engagement d'investissement aux États-Unis de 100 milliards de dollars. Trump fera une déclaration sur Apple aujourd'hui.

