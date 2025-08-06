Smarter Web émet une obligation convertible de 21 millions de dollars libellée en Bitcoin

Smarter Web Company a émis une obligation libellée en Bitcoin convertible en actions.

Aperçu Smarter Web Company émet une obligation de 21 millions de dollars libellée en Bitcoin.

L'obligation sera convertible en actions de l'entreprise ou en BTC.

TOBAM a déjà acheté le montant total, mais l'entreprise prévoit d'en émettre davantage.

Le Bitcoin (BTC) attire de plus en plus l'attention des entreprises tradFi mondiales. Le mercredi 6 août, Smarter Web Company a émis "Smarter Convert", une obligation convertible de 21 millions de dollars libellée en Bitcoin, en coopération avec la société d'investissement française TOBAM.

La société cotée au Royaume-Uni a déjà conclu un accord avec TOBAM pour l'achat de l'obligation de 21 millions de dollars. Cependant, Smarter Web prévoit d'émettre davantage de ces obligations aux prix du marché à d'autres investisseurs, y compris TOBAM.

Ces obligations permettront aux investisseurs de s'exposer à la fois au Bitcoin et à Smarter Web Company. Les obligations sont sans intérêt et peuvent être converties en actions de Smarter Web Company. Si les détenteurs choisissent de ne pas convertir, ils recevront 98% de la valeur du BTC au moment du remboursement.

Des obligations comme celles-ci permettent à Smarter Web Company de lever des capitaux tout en offrant plus de flexibilité aux investisseurs. Comme Smarter Web Company est une société de trésorerie, ses actions sont plus volatiles que le Bitcoin. Pour cette raison, l'obligation offre aux investisseurs des options supplémentaires pour la gestion des risques.

Pourquoi les obligations Bitcoin sont importantes

L'émission d'obligations libellées en Bitcoin est un signe que les entreprises traditionnelles et les régulateurs financiers prennent sérieusement en compte cet actif crypto. En même temps, cela reflète l'intérêt croissant pour le Bitcoin parmi les entreprises tradFi.

Smarter Web Company est une société de trésorerie Bitcoin basée au Royaume-Uni, détenant actuellement 2 050 coins. L'entreprise se classe parmi les 25 premières sociétés mondiales de trésorerie Bitcoin par actifs.

TOBAM est une société d'investissement française impliquée dans les actifs crypto depuis 2016. Elle a été l'une des premières gestionnaires d'actifs européens à investir directement dans le Bitcoin.