Cosmos Health obtient jusqu'à 300 millions de dollars de financement pour lancer sa stratégie de trésorerie ETH

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 21:44
PANews a rapporté le 6 août que, selon GlobeNewswire, Cosmos Health (NASDAQ: COSM) a signé un accord d'achat de titres avec un investisseur institutionnel américain pour émettre jusqu'à 300 millions de dollars en billets garantis convertibles de premier rang afin de financer sa stratégie de réserve Ethereum (ETH). L'entreprise est tenue d'acheter au moins 72,5% des produits nets de chaque cycle de financement en ETH, qui seront conservés et stakés par BitGo pour améliorer sa métrique "ETH par action". Les fonds restants seront utilisés pour la recherche et le développement de produits, l'expansion commerciale et son initiative de base de fabrication aux États-Unis. L'entreprise prévoit également d'explorer des sources de revenus supplémentaires pour optimiser le flux de trésorerie et l'utilisation de ses actifs ETH.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

