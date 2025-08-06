Cosmos Health obtient jusqu'à 300 millions de dollars de financement pour lancer sa stratégie de trésorerie ETH Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 21:44 Partager

PANews a rapporté le 6 août que, selon GlobeNewswire, Cosmos Health (NASDAQ: COSM) a signé un accord d'achat de titres avec un investisseur institutionnel américain pour émettre jusqu'à 300 millions de dollars en billets garantis convertibles de premier rang afin de financer sa stratégie de réserve Ethereum (ETH). L'entreprise est tenue d'acheter au moins 72,5% des produits nets de chaque cycle de financement en ETH, qui seront conservés et stakés par BitGo pour améliorer sa métrique "ETH par action". Les fonds restants seront utilisés pour la recherche et le développement de produits, l'expansion commerciale et son initiative de base de fabrication aux États-Unis. L'entreprise prévoit également d'explorer des sources de revenus supplémentaires pour optimiser le flux de trésorerie et l'utilisation de ses actifs ETH.

