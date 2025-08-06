CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 6 août que le réseau décentralisé de données environnementales Nubila Network a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son intégration avec la chaîne publique haute performance Monad. En tant que perception physiquePANews a rapporté le 6 août que le réseau décentralisé de données environnementales Nubila Network a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son intégration avec la chaîne publique haute performance Monad. En tant que perception physique

Nubila intègre Monad pour construire un réseau haute performance conscient de l'IA et lance officiellement les ventes de nœuds validateurs en partenariat avec NodeOps

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 21:45
NODE
NODE$0.01825-4.35%
Sleepless AI
AI$0.04416+1.40%

PANews a rapporté le 6 août que le réseau de données environnementales décentralisé Nubila Network a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son intégration avec la chaîne publique haute performance Monad. En tant que couche de perception physique du système natif d'IA, Nubila exploitera l'environnement d'exécution à haut débit et à faible latence fourni par Monad pour libérer davantage le potentiel de performance de son réseau de données climatiques, réalisant ainsi : un réseau de données en streaming évolutif pour des millions d'appareils périphériques, un support en temps réel pour l'IA, la robotique et les systèmes automatisés, et la construction d'une infrastructure d'intelligence climatique adaptée à des scénarios tels que DePIN, WeatherFi et Real-World Assets (RWA).

Actuellement, Nubila a déployé des équipements de détection météorologique dans plus de 120 pays à travers le monde, collectant des données climatiques hyperlocales en temps réel et favorisant la connexion de données entre l'IA et le monde réel.

En même temps, le Nœud Validateur de Nubila a été lancé sur la plateforme NodeOps et a commencé sa vente publique. Cette vente de nœuds est ouverte au monde entier. Les utilisateurs qui achètent avant le TGE recevront un jetons de dépôt supplémentaire une fois et obtiendront des bonus anticipés.

Opportunité de marché
Logo de NODE
Cours NODE(NODE)
$0.01825
$0.01825$0.01825
-1.13%
USD
Graphique du prix de NODE (NODE) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

TLDR Trump a déclaré aux républicains de la Chambre que perdre les élections de mi-mandat de 2026 pourrait déclencher une autre tentative de destitution. Il a insisté sur l'unité du parti et a présenté les élections comme une défense
Partager
Blockonomi2026/01/07 05:19
Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

GRAND RAPIDS, Michigan–(BUSINESS WIRE)–#Dividend–Northpointe Bancshares, Inc. (NYSE: NPB), la société holding de Northpointe Bank, a annoncé aujourd'hui que son Conseil
Partager
AI Journal2026/01/07 05:16
La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

Les memecoins ont commencé la nouvelle année avec un bond en avant. Après des mois de cours en baisse et un marché sans entrain, il semble qu'il y ait enfin à nouveau de la vie dans le secteur
Partager
Coinstats2026/01/07 04:28