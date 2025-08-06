Nubila intègre Monad pour construire un réseau haute performance conscient de l'IA et lance officiellement les ventes de nœuds validateurs en partenariat avec NodeOps

PANews a rapporté le 6 août que le réseau de données environnementales décentralisé Nubila Network a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son intégration avec la chaîne publique haute performance Monad. En tant que couche de perception physique du système natif d'IA, Nubila exploitera l'environnement d'exécution à haut débit et à faible latence fourni par Monad pour libérer davantage le potentiel de performance de son réseau de données climatiques, réalisant ainsi : un réseau de données en streaming évolutif pour des millions d'appareils périphériques, un support en temps réel pour l'IA, la robotique et les systèmes automatisés, et la construction d'une infrastructure d'intelligence climatique adaptée à des scénarios tels que DePIN, WeatherFi et Real-World Assets (RWA).

Actuellement, Nubila a déployé des équipements de détection météorologique dans plus de 120 pays à travers le monde, collectant des données climatiques hyperlocales en temps réel et favorisant la connexion de données entre l'IA et le monde réel.

En même temps, le Nœud Validateur de Nubila a été lancé sur la plateforme NodeOps et a commencé sa vente publique. Cette vente de nœuds est ouverte au monde entier. Les utilisateurs qui achètent avant le TGE recevront un jetons de dépôt supplémentaire une fois et obtiendront des bonus anticipés.