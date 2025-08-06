Caocao Travel et Shengli Securities coopèrent pour développer des applications RWA et de stablecoin Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 22:19 Partager

PANews a rapporté le 6 août que, selon Sina Finance, Cao Cao Travel a signé un protocole d'accord stratégique (MOU) pour une coopération sur les actifs virtuels avec Victory Securities, une institution financière agréée de Hong Kong. Les deux parties collaboreront dans trois domaines clés : la tokenisation des actifs du monde réel (RWAs), les applications de paiement par stablecoin, et l'émission de monnaie numérique conforme. Cette collaboration marque la première exploration systématique de l'intégration des RWAs avec des instruments financiers numériques de pointe tels que les stablecoins dans l'industrie du voyage domestique. Le Directeur Exécutif et PDG de Cao Cao Travel, Gong Xin, a déclaré que la technologie blockchain et les modèles innovants du Web 3.0 accéléreront le processus de tokenisation des actifs dans l'industrie du Robotaxi.

