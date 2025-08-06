Le S&P 500 ouvre en hausse au milieu des résultats d'entreprises clés, le Bitcoin maintient 114k $

Les Actions U.S ont ouvert en hausse et le Bitcoin a maintenu le niveau de 114 000 $ alors que Wall Street continue de se réjouir des résultats d'entreprises malgré les inquiétudes persistantes concernant les accords commerciaux.

Aperçu Les actions ont ouvert légèrement en hausse alors que les investisseurs se concentrent sur les principaux résultats financiers des entreprises.

Les tarifs douaniers restent au centre de l'attention à l'approche de la date limite du 7 août.

L'indice de référence S&P 500 a ouvert en hausse de 0,3% et le Nasdaq a gagné 0,5%, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 38 points.

Pendant ce temps, le Bitcoin (BTC) a continué de se maintenir près de 114 000 $, niveau qu'il a conservé pendant la majeure partie de la semaine malgré la persistance de la pression de vente. Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique au-dessus de 123 000 $ en juillet 2025.

Airbnb et autres revenus sous les projecteurs

Sur l'ensemble du marché boursier, le sentiment reste optimiste alors que la saison des résultats génère des gains importants pour les entreprises à méga-capitalisation. Avec les valeurs technologiques en tête ces dernières semaines, Wall Street s'est réjoui des derniers résultats de Disney (DIS) qui ont dépassé les attentes.

Les résultats du troisième trimestre de l'entreprise ont attiré l'attention après avoir dépassé les estimations, portés par les fortes performances de ses parcs et segments de streaming. ESPN, la branche sports et divertissement de Disney, a signé un accord de cinq ans à 325 millions de dollars par an avec la WWE pour diffuser des événements premium tels que WrestleMania, le Royal Rumble et SummerSlam sur son réseau.

Les investisseurs ont également pris le temps d'analyser les résultats d'Advanced Micro Devices, McDonald's et Uber. Les actions d'AMD ont chuté de 5% après que son bénéfice par action n'ait pas atteint les estimations, tandis que l'action Uber a augmenté alors que l'entreprise a révélé un plan de rachat d'actions de 20 milliards de dollars parallèlement à des revenus supérieurs aux attentes. En revanche, Snap a chuté de 20% après des revenus inférieurs aux prévisions.

La saison des résultats se poursuit aujourd'hui avec des grands noms qui doivent publier leurs rapports, notamment Airbnb (ABNB), DoorDash (DASH) et Lyft (LYFT).

L'échéance des tarifs douaniers approche

Les investisseurs restent concentrés sur les développements commerciaux à l'approche de la date limite du 7 août pour l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers du président Donald Trump. Un pays qui s'efforce de conclure un accord est la Suisse, dont le président est à Washington alors que le pays tente d'éviter un tarif de 39%.

Fait également la une des journaux l'annonce que le président américain Trump s'apprête à annoncer un investissement national de 100 milliards de dollars par Apple. L'entreprise poursuit cet accord dans le but d'éviter d'autres pénalités liées aux tarifs douaniers.