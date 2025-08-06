CEXDEX+
PANews a rapporté le 6 août que le dollar américain est tombé à son plus bas niveau en neuf jours face à un panier de devises après que le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a laissé entendre que la Fed pourraitPANews a rapporté le 6 août que le dollar américain est tombé à son plus bas niveau en neuf jours face à un panier de devises après que le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a laissé entendre que la Fed pourrait

Le dollar poursuit ses pertes après que des responsables de la Fed aient suggéré une baisse des taux à court terme

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 22:08
PANews a rapporté le 6 août que le dollar américain est tombé à son plus bas niveau en neuf jours face à un panier de devises après que le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a laissé entendre que la Fed pourrait bientôt reprendre les baisses de taux. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a également suggéré lundi qu'une baisse des taux est imminente. Les données sur l'emploi américain plus faibles que prévu vendredi dernier ont renforcé les attentes d'une baisse des taux en septembre par la Réserve fédérale. Les données de LSEG montrent que les marchés monétaires américains intègrent actuellement une probabilité de 91 % d'une baisse des taux en septembre.

