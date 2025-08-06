Les tokens TROLL ont augmenté de 1 300 fois en 3,5 mois, avec une adresse gagnant 3,78 millions de dollars sur un seul investissement.

PANews a rapporté le 6 août que selon Lookonchain, un trader nommé "frostx.sol" a acheté 20,91 millions de tokens TROLL pour 2 900 $ il y a trois mois. Il a ensuite vendu 2,55 millions de tokens TROLL pour 50 700 $, et détient actuellement 18,36 millions de tokens TROLL (valeur marchande d'environ 3,73 millions de dollars). Avec la récente hausse des prix des tokens TROLL, son retour sur investissement a atteint près de 1 300 fois, avec un profit sur papier de 3,78 millions de dollars.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.