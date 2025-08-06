Les tokens TROLL ont augmenté de 1 300 fois en 3,5 mois, avec une adresse gagnant 3,78 millions de dollars sur un seul investissement. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 21:52 Partager

PANews a rapporté le 6 août que selon Lookonchain, un trader nommé "frostx.sol" a acheté 20,91 millions de tokens TROLL pour 2 900 $ il y a trois mois. Il a ensuite vendu 2,55 millions de tokens TROLL pour 50 700 $, et détient actuellement 18,36 millions de tokens TROLL (valeur marchande d'environ 3,73 millions de dollars). Avec la récente hausse des prix des tokens TROLL, son retour sur investissement a atteint près de 1 300 fois, avec un profit sur papier de 3,78 millions de dollars.

