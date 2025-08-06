Les ETFs Bitcoin ont connu un débit net de 1 821 BTC aujourd'hui, tandis que les ETFs Ethereum ont connu un afflux net de 15 494 ETH.

Selon un rapport de Lookonchain du 6 août, dix ETFs Bitcoin ont enregistré un débit net de 1 821 BTC (environ 208 millions de dollars) aujourd'hui, Fidelity connaissant un débit de 872 BTC (environ 99,68 millions de dollars), détenant actuellement 201 220 BTC (environ 22,99 milliards de dollars). Neuf ETFs Ethereum ont enregistré un afflux net de 15 494 ETH (environ 55,93 millions de dollars), iShares (Blackrock) connaissant un afflux de 24 812 ETH (environ 89,57 millions de dollars), détenant actuellement 2 951 895 ETH (environ 1,066 milliard de dollars).
