La société britannique Smarter Web émet le premier emprunt obligataire convertible libellé en Bitcoin d'une valeur de 21 millions de dollars

The Smarter Web Company a levé 21 millions de dollars grâce à la première obligation convertible libellée en Bitcoin du Royaume-Uni auprès de TOBAM. L'entreprise technologique cotée à Londres a annoncé mardi que la société de gestion d'actifs basée à Paris, qui maintient une exposition au Bitcoin depuis 2016, a entièrement souscrit à l'instrument "Smarter Convert" via trois fonds gérés. The Smarter Web Company (#SWC $TSWCF $3M8.F) Annonce RNS : Smarter Convert – Souscription de 21 millions de dollars. The Smarter Web Company est heureuse d'annoncer le lancement de Smarter Convert, une initiative stratégique de levée de capitaux sans intérêt structurée comme une obligation convertible,… — The Smarter Web Company (@smarterwebuk) 6 août 2025 Contrairement aux obligations convertibles traditionnelles, cette structure libelle le montant de remboursement du principal en Bitcoin tout en maintenant le prix de conversion des actions fixé à 2,05 £, représentant une prime de 5 % par rapport au prix de clôture de lundi de 1,95 £ par action. Une structure d'obligation révolutionnaire offrant un potentiel de hausse du Bitcoin avec une protection à la baisse L'obligation convertible comprend plusieurs mécanismes uniques conçus pour protéger les intérêts de l'émetteur et des investisseurs dans des conditions de marché volatiles sur sa durée de 12 mois. Après une période initiale de six mois, Smarter Web peut forcer la conversion en actions si les actions se négocient 50 % au-dessus du prix de conversion pendant dix jours de trading consécutifs, plafonnant efficacement le risque d'exposition au Bitcoin de l'entreprise. À l'inverse, si les détenteurs d'obligations optent contre la conversion à l'échéance, l'entreprise remboursera 98 % de la valeur ajustée en Bitcoin de l'obligation et conservera 2 % pour compenser les frais de transaction. Cette dénomination en Bitcoin signifie que les montants de remboursement fluctueront avec les prix des cryptomonnaies, augmentant si le Bitcoin s'apprécie et diminuant s'il baisse, tandis que les conditions de conversion restent libellées en livres sterling. Si toutes les obligations sont converties en actions, environ 7,7 millions de nouvelles actions seraient émises, calculées en divisant les 21 millions de dollars aux taux de change actuels par le prix de conversion de 2,05 £. Le PDG de TOBAM, Yves Choueifaty, a décrit la structure comme offrant "une protection prudente à la baisse, une participation en actions premium, et une structure libellée en Bitcoin qui reflète notre conviction que le Bitcoin est la prochaine pierre angulaire de la confiance." De même, le PDG de Smarter Web, Andrew Webley, a positionné l'offre comme élargissant les options de financement, déclarant que l'accord "marque encore une première pour les marchés de capitaux britanniques" et exprimant sa confiance qu'il "ouvrira un nouveau segment de capital pour l'entreprise." Le financement Bitcoin des entreprises évolue au-delà des modèles de dilution pure des actions Cette structure d'obligation convertible représente une évolution potentielle dans la façon dont les entreprises axées sur le Bitcoin accèdent aux marchés des capitaux, allant au-delà du modèle de dilution pure des actions popularisé par MicroStrategy. La nouvelle approche offre une voie médiane entre le financement traditionnel par dette et par actions, répondant potentiellement aux préoccupations soulevées par les analystes concernant la dilution excessive des actionnaires dans l'espace de trésorerie Bitcoin des entreprises. Course à l'accumulation des entreprises BTC britanniques (Source : Smarter Web) La stratégie agressive d'accumulation de Bitcoin de Smarter Web a généré des rendements remarquables, l'entreprise atteignant un rendement BTC de 49 198 % depuis le début de l'année grâce à de multiples achats tout au long de 2025, dont 325 Bitcoin en juillet et 196,8 Bitcoin en juin. 🚀 Smarter Web Company franchit la barre des 2 000 Bitcoin après un achat de 27 millions de dollars, atteignant le top 25 des classements mondiaux d'entreprises avec un rendement de 49 198 % depuis le début de l'année. #Bitcoin #Treasury https://t.co/cDM2etAMnF — Cryptonews.com (@cryptonews) 30 juillet 2025 L'entreprise a investi un total de 166,8 millions de livres sterling à un prix moyen de 81 346 £ par coin, se positionnant parmi les 25 principaux détenteurs d'entreprises de Bitcoin au monde avec environ 500 000 £ de trésorerie restante pour de futurs déploiements. Cependant, cette stratégie agressive a entraîné une volatilité significative des actions, avec une chute de 15 % après la récente levée de fonds malgré une hausse de 274 % depuis le début de l'année. Pendant ce temps, la société d'investissement Bitcoin japonaise Metaplanet a récemment déposé une demande pour lever 3,6 milliards de dollars par le biais d'offres d'actions privilégiées, démontrant l'appétit continu pour des structures de financement innovantes dans le secteur. Le mouvement plus large de trésorerie Bitcoin des entreprises a vu plus de 283 entreprises accumuler collectivement 3,64 millions de Bitcoin, bien que certains observateurs de l'industrie remettent en question la durabilité des stratégies actuelles. En fait, Michael Novogratz de Galaxy Digital a récemment suggéré que le marché avait peut-être atteint "le pic d'émission des sociétés de trésorerie", déplaçant l'attention sur les acteurs existants qui atteindront une échelle significative. 