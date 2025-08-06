Nouvelles du marché : Les conseillers de Trump poussent pour la nomination d'un gouverneur intérimaire de la Fed pour occuper le siège

PANews a rapporté le 6 août que selon les nouvelles du marché : les conseillers de Trump poussent pour la nomination d'un gouverneur intérimaire de la Réserve Fédérale pour occuper le siège. Le candidat au poste de gouverneur de la Réserve Fédérale pourrait avoir une expérience de travail gouvernemental et doit avoir été préalablement examiné par le Sénat. La nomination à Court terme d'un gouverneur de la Réserve Fédérale donnera à Trump plus de temps pour sélectionner un président de la Réserve Fédérale.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.