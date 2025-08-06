Nouvelles du marché : Les conseillers de Trump poussent pour la nomination d'un gouverneur intérimaire de la Fed pour occuper le siège Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 22:38 Partager

PANews a rapporté le 6 août que selon les nouvelles du marché : les conseillers de Trump poussent pour la nomination d'un gouverneur intérimaire de la Réserve Fédérale pour occuper le siège. Le candidat au poste de gouverneur de la Réserve Fédérale pourrait avoir une expérience de travail gouvernemental et doit avoir été préalablement examiné par le Sénat. La nomination à Court terme d'un gouverneur de la Réserve Fédérale donnera à Trump plus de temps pour sélectionner un président de la Réserve Fédérale.

Opportunité de marché Cours OFFICIAL TRUMP (TRUMP) $5.475 $5.475 $5.475 -0.79% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) en temps réel Acheter du TRUMP maintenant