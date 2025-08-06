Marex s'associe à J.P. Morgan pour un règlement blockchain 24/7

Marex va utiliser la blockchain Kinexys de JPMorgan pour des règlements plus rapides et plus efficaces.

Aperçu Marex va utiliser l'infrastructure blockchain de JP Morgan

La blockchain Kinexys permet un règlement instantané, 7×24

L'utilisation de la blockchain aide Marex à réduire les risques de règlement et à augmenter l'efficacité

J.P. Morgan renforce ses références crypto avec un nouveau partenariat. Le mercredi 6 août, la société financière et chambre de compensation Marex est devenue la première à utiliser la blockchain Kinexys de J.P. Morgan.

Ce partenariat, en collaboration avec Brevan Howard Digital, permettra à Marex de réduire les risques de règlement et de faciliter des paiements plus efficaces. L'entreprise utilisera la blockchain pour régler instantanément les transactions avec les clients, éliminant ainsi le besoin de transferts bancaires traditionnels lents.

Marex utilisera également une logique programmable automatisée pour exécuter les paiements et les règlements. Le système fonctionnera en continu, avec des règlements disponibles 7×24. Brevan Howard Digital facilitera les paiements via la blockchain de J.P. Morgan.

J.P. Morgan utilise la blockchain dans la finance

Gupta a souligné que J.P. Morgan a été un pionnier dans l'infrastructure blockchain pour les paiements. Selon Gupta, ce nouveau partenariat souligne l'engagement continu de l'entreprise envers l'innovation blockchain.

Malgré son utilisation de la technologie blockchain, l'entreprise reste sceptique concernant les actifs numériques en général. En janvier 2025, le PDG de J.P. Morgan, Jamie Dimon, a déclaré que le Bitcoin n'avait "aucune valeur intrinsèque", sauf pour les criminels et les blanchisseurs d'argent.

Cela n'a toutefois pas empêché J.P. Morgan de s'engager dans l'industrie, surtout après les changements réglementaires aux États-Unis. En juillet, Dimon a confirmé que l'entreprise allait "s'impliquer" dans les stablecoins, bien qu'il ait réitéré ses doutes quant à la nécessité de tels instruments.