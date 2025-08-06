TAO Synergies détient un total de 42 111 tokens Bittensor (TAO) Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 23:25 Partager

PANews a rapporté le 6 août que, selon PRNewswire, TAO Synergies Inc. (NASDAQ : TAOX) a annoncé qu'au 5 août, l'entreprise avait accumulé un total de 42 111 tokens Bittensor (TAO) par acquisition et staking. L'entreprise, premier coffre-fort d'actifs numériques coté en bourse au monde axé sur le réseau Bittensor et son protocole d'IA décentralisé, continue d'augmenter régulièrement ses avoirs et participe activement au staking du réseau TAO, visant à améliorer la valeur pour les actionnaires grâce à l'appréciation des actifs et aux revenus de staking.

