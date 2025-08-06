La mise à niveau du protocole Stellar 23 va-t-elle stimuler le prix du Pi Network ?

Le prix du Pi Network reste dans une chute libre vertigineuse qui a coûté des milliards de dollars aux investisseurs à long terme.

Aperçu Le prix du Pi Network stagne près de son niveau le plus bas jamais enregistré.

Il a ignoré toutes les annonces majeures de l'équipe.

La prochaine mise à niveau du protocole Stellar aura un impact limité sur le prix.

Le Pi Coin (PI) s'échangeait à 0,3410 $ aujourd'hui, 6 août, juste au-dessus du plus bas de ce mois à 0,3236 $. Un catalyseur potentiel pour Pi est la prochaine mise à niveau du protocole Stellar 23.

Impact de la mise à niveau du protocole Stellar 23 sur le Pi coin

Le prix du Pi Network est dans une tendance baissière soutenue après avoir atteint un pic près de 3 $ en février. Le crash a suivi une augmentation de l'offre de tokens due aux émissions quotidiennes, tandis que la demande s'affaiblissait.

Le token a largement ignoré les annonces majeures, y compris le lancement de Pi Network Ventures et Pi AI Studio. Pi Network Ventures est un fonds de 100 millions de dollars visant à allouer du capital à des projets qualifiés dans l'écosystème.

Pi AI Studio est un produit récemment lancé qui permet aux utilisateurs de construire et de déployer des applications d'IA comme des chatbots. Les développeurs visent à positionner Pi comme la plateforme principale pour les solutions d'IA décentralisées.

Un catalyseur potentiel pour le Pi Coin est le prochain protocole Stellar 23 qui sera lancé en septembre. La mise à niveau apportera des améliorations telles que des vitesses de transaction plus rapides, des capacités de smart contract via Soroban, et des ponts vers d'autres blockchains.

Cette mise à niveau pourrait bénéficier au Pi Network, qui est construit sur le protocole de consensus Stellar et son infrastructure de base. Selon Dr. Altcoin, Pi est actuellement en version 19, et migrera probablement directement vers la version 23.

Une telle migration renforcerait l'écosystème Pi, particulièrement grâce à une meilleure compatibilité cross-chain. Cependant, il est peu probable que la mise à niveau de Stellar seule déclenche une hausse de prix du Pi Coin. Un catalyseur plus probable serait une cotation sur un exchange de niveau 1.

Analyse technique du prix du Pi Network

Le graphique de 12 heures montre que le prix du Pi Network a plongé au cours des six derniers mois et stagne près de son plus bas historique. Il est passé sous le support clé à 0,3927 $, son niveau le plus bas en juin et avril, invalidant un modèle à double fond précédemment formé.

Le Pi Coin se négocie maintenant près de la limite inférieure d'un canal descendant et reste en dessous de toutes les moyennes mobiles clés. Cette configuration suggère une forte probabilité de baisse supplémentaire, poussant potentiellement le token sous le support à 0,300 $.

Cependant, vendre Pi à découvert reste risqué en raison de la possibilité d'une cotation sur un exchange de niveau 1, ce qui pourrait déclencher un short squeeze.