Stratégiste en crypto-monnaies : La tendance du Bitcoin peut être difficile à prédire

PANews a rapporté le 6 août que le stratégiste en cryptomonnaies de 21Shares, Matt Mena, a déclaré que la performance du Bitcoin est difficile à prédire étant donné la nature aléatoire des mouvements à court terme. Il a affirmé que les cryptomonnaies réagissent à des catalyseurs majeurs tels que les données macroéconomiques, les décisions des banques centrales et les développements réglementaires. Cependant, le Bitcoin possède également des "caractéristiques très techniques", donc les niveaux des graphiques jouent un rôle significatif dans ses mouvements par rapport aux actifs traditionnels. Un autre facteur à considérer est qu'il se négocie 7×24 sur une gamme d'échanges dispersés mondialement, chacun avec différents niveaux de liquidité. Ceci, combiné à la participation croissante des algorithmes et des signaux de données on-chain, signifie que les mouvements de prix peuvent parfois être motivés par l'analyse technique, le positionnement ou des stratégies automatisées plutôt que par des nouvelles fondamentales.

