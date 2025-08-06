CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 6 août que Matt Mena, stratégiste en crypto-monnaies chez 21Shares, a déclaré que la performance du Bitcoin est difficile à prédire compte tenu de la nature aléatoire des mouvements à court terme. Il a affirmé que les crypto-monnaiesPANews a rapporté le 6 août que Matt Mena, stratégiste en crypto-monnaies chez 21Shares, a déclaré que la performance du Bitcoin est difficile à prédire compte tenu de la nature aléatoire des mouvements à court terme. Il a affirmé que les crypto-monnaies

Stratégiste en crypto-monnaies : La tendance du Bitcoin peut être difficile à prédire

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/06 22:35
MAY
MAY$0.01432+1.63%

PANews a rapporté le 6 août que le stratégiste en cryptomonnaies de 21Shares, Matt Mena, a déclaré que la performance du Bitcoin est difficile à prédire étant donné la nature aléatoire des mouvements à court terme. Il a affirmé que les cryptomonnaies réagissent à des catalyseurs majeurs tels que les données macroéconomiques, les décisions des banques centrales et les développements réglementaires. Cependant, le Bitcoin possède également des "caractéristiques très techniques", donc les niveaux des graphiques jouent un rôle significatif dans ses mouvements par rapport aux actifs traditionnels. Un autre facteur à considérer est qu'il se négocie 7×24 sur une gamme d'échanges dispersés mondialement, chacun avec différents niveaux de liquidité. Ceci, combiné à la participation croissante des algorithmes et des signaux de données on-chain, signifie que les mouvements de prix peuvent parfois être motivés par l'analyse technique, le positionnement ou des stratégies automatisées plutôt que par des nouvelles fondamentales.

Opportunité de marché
Logo de MAY
Cours MAY(MAY)
$0.01432
$0.01432$0.01432
-1.64%
USD
Graphique du prix de MAY (MAY) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

TLDR Trump a déclaré aux républicains de la Chambre que perdre les élections de mi-mandat de 2026 pourrait déclencher une autre tentative de destitution. Il a insisté sur l'unité du parti et a présenté les élections comme une défense
Partager
Blockonomi2026/01/07 05:19
Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

GRAND RAPIDS, Michigan–(BUSINESS WIRE)–#Dividend–Northpointe Bancshares, Inc. (NYSE: NPB), la société holding de Northpointe Bank, a annoncé aujourd'hui que son Conseil
Partager
AI Journal2026/01/07 05:16
La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

Les memecoins ont commencé la nouvelle année avec un bond en avant. Après des mois de cours en baisse et un marché sans entrain, il semble qu'il y ait enfin à nouveau de la vie dans le secteur
Partager
Coinstats2026/01/07 04:28