Le gouvernement indien : Les tarifs supplémentaires imposés par les États-Unis sont "injustes, déraisonnables et injustifiés" et des mesures seront prises pour protéger les intérêts nationaux

PANews a rapporté le 6 août que le gouvernement indien a qualifié les tarifs supplémentaires imposés par les États-Unis d'"injustes, déraisonnables et injustifiés", et a déclaré qu'il prendrait des mesures pour protéger les intérêts nationaux. Le gouvernement a également exprimé sa position sur les importations de pétrole en provenance de Russie.