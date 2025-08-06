La nouvelle loi GENIUS ouvre la voie : Cloud Mining sécurisé avec IOTA Miner et les meilleures cryptomonnaies

L'adoption récente du GENIUS Act, une loi historique sur les crypto-monnaies, va remodeler le paysage des actifs numériques en privilégiant la transparence, la conformité et la protection des utilisateurs. Pour IOTA Miner – une plateforme mondiale de cloud mining fondée en 2018 et à laquelle font confiance plus de 9 millions d'utilisateurs dans le monde – ce changement de politique renforce son engagement à fournir des solutions de mining d'actifs numériques sécurisées, automatisées et accessibles.
Le GENIUS Act fournit un cadre réglementaire clair pour les plateformes opérant des crypto-monnaies majeures telles que XRP, BTC, ETH et SOL. En formalisant les normes de reporting et les exigences de sécurité, la facture vise à renforcer la confiance des investisseurs institutionnels et particuliers dans les plateformes de mining et de staking conformes.
Conformité totale et transparence – IOTA Miner opère sous les réglementations britanniques, avec un chiffrement des données de niveau bancaire et des normes de sécurité auditées.
Paiements quotidiens automatisés – Aide les utilisateurs à gagner un revenu passif stable sans la complexité de gérer du matériel ou du trading manuel.
Contrats basés sur l'USD – Les dépôts sont convertis en USD pour aider à minimiser l'exposition à la volatilité des prix des crypto-monnaies, tout en permettant aux utilisateurs de retirer leurs revenus dans les monnaies de leur choix.
Cloud mining écologique – Toutes les opérations sont alimentées par des sources d'énergie renouvelables, s'alignant sur l'accent plus large de la loi sur l'innovation responsable.
Disponible dans plus de 195 pays, l'application IOTA Miner rend le mining d'actifs numériques plus accessible que jamais. Les utilisateurs peuvent déposer XRP, BTC, ETH, SOL et d'autres crypto-monnaies prises en charge, sélectionner des plans de mining correspondant à leur profil de risque et à leur budget, et suivre leurs revenus quotidiens directement depuis leur smartphone.
IOTA Miner propose une variété de plans de mining flexibles pour répondre aux différents besoins et budgets des investisseurs. Voici quelques exemples de plans populaires :
Ces revenus prouvés démontrent le modèle de profit stable, transparent et fiable d'IOTA Miner, permettant aux utilisateurs de choisir en toute confiance le plan d'investissement qui leur convient.
Fondé en 2018 et basé au Royaume-Uni, IOTA Miner fournit des services de cloud mining conformes, conviviaux et respectueux de l'environnement à plus de 9 millions d'utilisateurs dans le monde. Avec sa conception mobile-first, ses paiements automatisés et son support pour les principales crypto-monnaies, la plateforme vise à rendre le revenu des actifs numériques accessible à tous – surtout alors que des réglementations mondiales comme le GENIUS Act apportent plus de clarté et de confiance au marché.
