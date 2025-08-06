La nouvelle loi GENIUS ouvre la voie : Cloud Mining sécurisé avec IOTA Miner et les meilleures cryptomonnaies

L'adoption récente du GENIUS Act, une loi historique sur les crypto-monnaies, va remodeler le paysage des actifs numériques en privilégiant la transparence, la conformité et la protection des utilisateurs. Pour IOTA Miner – une plateforme mondiale de cloud mining fondée en 2018 et à laquelle font confiance plus de 9 millions d'utilisateurs dans le monde – ce changement de politique renforce son engagement à fournir des solutions de mining d'actifs numériques sécurisées, automatisées et accessibles. Ce que signifie le GENIUS Act pour le Mining de Crypto-monnaies Le GENIUS Act fournit un cadre réglementaire clair pour les plateformes opérant des crypto-monnaies majeures comme XRP, BTC, ETH et SOL. En formalisant les normes de reporting et les exigences de sécurité, la facture vise à renforcer la confiance des investisseurs institutionnels et particuliers dans les plateformes de mining et de staking conformes. "Nous pensons que le GENIUS Act est une étape importante pour l'industrie," a déclaré un porte-parole d'IOTA Miner. "Une réglementation claire aidera non seulement à réduire les risques pour les utilisateurs, mais favorisera également l'innovation parmi les plateformes engagées dans la transparence et la conformité." Comment IOTA Miner s'aligne sur le GENIUS Act Conformité totale et transparence – IOTA Miner opère selon les réglementations britanniques, avec un chiffrement des données de niveau bancaire et des normes de sécurité auditées. Paiements quotidiens automatisés – Aide les utilisateurs à gagner un revenu passif stable sans la complexité de gérer du matériel ou du trading manuel. Contrats basés sur l'USD – Les dépôts sont convertis en USD pour aider à minimiser l'exposition à la volatilité des prix des cryptos, tout en permettant aux utilisateurs de retirer leurs revenus dans les monnaies de leur choix. Cloud mining écologique – Toutes les opérations sont alimentées par des sources d'énergie renouvelables, s'alignant sur l'accent plus large de la loi sur l'innovation responsable. Plateforme Mobile-First prenant en charge les principales Cryptos Disponible dans plus de 195 pays, l'application IOTA Miner rend le mining d'actifs numériques plus accessible que jamais. Les utilisateurs peuvent déposer XRP, BTC, ETH, SOL et d'autres crypto-monnaies prises en charge, sélectionner des plans de mining correspondant à leur profil de risque et à leur budget, et suivre les revenus quotidiens directement depuis leur smartphone. Démarrer en trois étapes simples Inscrivez-vous et réclamez un bonus d'essai de 15 $ – aucun dépôt requis pour explorer la plateforme. Déposez des crypto-monnaies prises en charge et choisissez un plan. Suivez les paiements automatisés quotidiens et retirez une fois que le solde atteint le seuil requis. IOTA Miner propose une variété de plans de mining flexibles pour répondre aux différents besoins et budgets des investisseurs. Voici quelques exemples de plans populaires : Un contrat de 100 $ avec un contrat de deux jours rapporte un bénéfice net de 8 $. Un contrat de 500 $ avec un contrat de cinq jours rapporte un bénéfice net de 30 $. Un contrat de 10 000 $ avec un contrat de 40 jours rapporte un bénéfice net de 6 000 $. Un contrat de 100 000 $ avec un contrat de 30 jours rapporte un bénéfice net de 57 300 $. Ces revenus prouvés démontrent le modèle de profit stable, transparent et fiable d'IOTA Miner, permettant aux utilisateurs de choisir en toute confiance le plan d'investissement qui leur convient. À propos d'IOTA Miner Fondé en 2018 et basé au Royaume-Uni, IOTA Miner fournit des services de cloud mining conformes, conviviaux et respectueux de l'environnement à plus de 9 millions d'utilisateurs dans le monde. Avec sa conception mobile-first, ses paiements automatisés et son support pour les principales crypto-monnaies, la plateforme vise à rendre les revenus d'actifs numériques accessibles à tous – surtout alors que des réglementations mondiales comme le GENIUS Act apportent plus de clarté et de confiance au marché. Rejoignez-nous maintenant. Obtenez votre bonus de 15 $ Pour plus d'informations, visitez : iotaminer.com Contact média : info@iotaminer.com Cliquez pour télécharger l'application IOTA Miner L'adoption récente du GENIUS Act, une loi historique sur les crypto-monnaies, va remodeler le paysage des actifs numériques en privilégiant la transparence, la conformité et la protection des utilisateurs. 