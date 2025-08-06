Sam Altman : Nous fournissons l'accès à ChatGPT à l'ensemble du gouvernement fédéral pour 1 $ par agence par an

PANews a rapporté le 6 août que le fondateur d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré : Nous fournissons l'accès à ChatGPT à l'ensemble du gouvernement fédéral pour 1 $ par agence et par an. Les agences fédérales américaines accéderont à nos modèles de pointe via ChatGPT Enterprise Edition pour une valeur nominale de 1 $ au cours de l'année à venir.
Plus tôt aujourd'hui, Anthropic a également annoncé que les départements et agences fédéraux américains peuvent désormais acheter Claude plus rapidement et plus facilement via le GSA Schedule, aidant à transformer les flux de travail tout en assurant la conformité aux règles de sécurité et de conformité fédérales.
