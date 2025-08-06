Au cours des dernières 24h, la liquidation des contrats sur l'ensemble du réseau s'est élevée à 222 millions de dollars américains, avec l'explosion des positions longues et courtes. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 23:30 Partager

PANews a rapporté le 6 août que les données de Coinglass ont montré qu'au cours des dernières 24h, le marché des cryptomonnaies a enregistré 222 millions de dollars de contrats liquidés à travers le réseau, dont 95,1122 millions de dollars en positions longues et 127 millions de dollars en positions courtes. Le montant total de liquidation pour BTC était de 22,3079 millions de dollars, et le montant total de liquidation pour ETH était de 63,5778 millions de dollars.