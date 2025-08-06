Coinbase va lister la paire de trading de l'actif natif dYdX COSMOSDYDX Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 23:58 Partager

PANews a rapporté le 6 août que Coinbase a annoncé le lancement de la paire de trading COSMOSDYDX-USD à partir de 9h00 PDT le 7 août 2025, sous réserve des exigences de liquidité. Les utilisateurs doivent transférer des fonds via le réseau dYdX ; l'utilisation d'autres réseaux entraînera une perte d'actifs.

