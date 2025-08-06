La société minière liée à la famille Trump, American Bitcoin, prévoit d'être cotée au Nasdaq Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 23:49 Partager

PANews a rapporté le 6 août que selon The Block, les actionnaires de Gryphon Digital Mining ont commencé à voter sur une proposition de fusion avec la filiale de Hut 8, American Bitcoin Corp. À l'issue de la fusion, American Bitcoin sera coté au Nasdaq sous le symbole "ABTC." La société a été cofondée par Eric Trump et Donald Trump Jr., Hut 8 détenant une participation de 80% et la famille Trump détenant environ 20% via American Data Centers. American Bitcoin a levé 220 millions de dollars en placements privés pour acheter du Bitcoin et des équipements de mining. Suite à la fusion, les actionnaires existants conserveront environ 98% de la nouvelle entreprise, avec Eric Trump occupant le poste de Directeur de la stratégie.

Opportunité de marché Cours OFFICIAL TRUMP (TRUMP) $5.484 $5.484 $5.484 -0.63% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) en temps réel Acheter du TRUMP maintenant