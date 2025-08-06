La baleine @qwatio réduit de moitié sa position courte sur le BTC avec un Ordre Stop Loss, entraînant une perte de 2 millions de dollars en principal.

PANews a rapporté le 6 août que selon Yu Jin, un important vendeur à découvert de BTC, connu sous le nom de "inside boss", qwatio, a réduit sa position courte sur BTC de moitié il y a 20 minutes. Après avoir perdu 26 millions de dollars de bénéfices, son principal a maintenant chuté de 2 millions de dollars, ne lui laissant qu'un million de dollars. Ses pertes sur la plateforme Hyperliquid reflètent celles d'autres grands perdants, résultant de roulements fréquents de positions et des stop-outs ou liquidations subséquents pendant des conditions de marché volatiles. Actuellement, qwatio détient toujours 62,5 millions de dollars de positions courtes sur BTC, avec un prix de liquidation estimé de 115 368 dollars.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.