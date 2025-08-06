Bakkt prévoit d'acquérir une participation de 30% dans Marusho Hotta au Japon et de la renommer bitcoin.jp Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/06 23:39 Partager

PANews a rapporté le 6 août que, selon The Block, Bakkt a annoncé qu'elle allait acquérir environ 30% des actions de la société japonaise cotée Marusho Hotta, devenant ainsi son principal actionnaire. Elle prévoit de renommer la société "bitcoin.jp" pour promouvoir l'adoption du Bitcoin et d'autres actifs numériques comme coffres-forts d'entreprise. À la fin de la transaction, Phillip Lord, président de Bakkt International, occupera le poste de PDG de la nouvelle entreprise. Cette acquisition fait partie de la stratégie multinationale de coffre-fort Bitcoin de Bakkt. Le changement de nom et les ajustements stratégiques sont soumis à l'approbation des actionnaires. Les termes spécifiques de la transaction n'ont pas été divulgués.

