Bakkt prévoit d'acquérir une participation de 30% dans Marusho Hotta au Japon et de la renommer bitcoin.jp

PANews a rapporté le 6 août que, selon The Block, Bakkt a annoncé qu'elle allait acquérir environ 30% des actions de la société japonaise cotée Marusho Hotta, devenant ainsi son principal actionnaire. Elle prévoit de renommer la société "bitcoin.jp" pour promouvoir l'adoption du Bitcoin et d'autres actifs numériques comme coffres-forts d'entreprise. À la fin de la transaction, Phillip Lord, président de Bakkt International, occupera le poste de PDG de la nouvelle entreprise. Cette acquisition fait partie de la stratégie multinationale de coffre-fort Bitcoin de Bakkt. Le changement de nom et les ajustements stratégiques sont soumis à l'approbation des actionnaires. Les termes spécifiques de la transaction n'ont pas été divulgués.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.