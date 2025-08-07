L'action de Metaplanet s'effondre alors que les entreprises détenant du Bitcoin perdent de leur attrait

Le cours de l'action Metaplanet s'est effondré et est entré dans un marché baissier alors que la demande pour les entreprises de trésorerie Bitcoin a diminué et que les investisseurs ont commencé à prendre leurs bénéfices.

Aperçu Le cours de l'action Metaplanet a chuté de 55% par rapport au plus haut de l'année.

L'action a baissé alors que les entreprises de trésorerie Bitcoin plongent.

L'analyse technique indique une baisse supplémentaire à court terme.

Les actions Metaplanet ont plongé à ¥910 (6,18$), le niveau le plus bas observé depuis le 23 mai et 55% en dessous du pic de cette année. Cette baisse a fait chuter la capitalisation boursière de l'entreprise de ¥1,14 billion à ¥638 milliards.

Pourquoi le cours de l'action Metaplanet s'est effondré

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles le cours de l'action Metaplanet a chuté au cours des derniers mois, même si le Bitcoin (BTC) reste à quelques points de son sommet historique.

Premièrement, il y a des signes que la demande pour les actions de trésorerie Bitcoin s'affaiblit. Par exemple, Strategy, le plus grand accumulateur de Bitcoin, a chuté de 30% par rapport à son sommet historique. D'autres entreprises similaires comme MARA Holdings et Trump Media ont également connu des baisses à deux chiffres.

Deuxièmement, les actions Metaplanet ont chuté en raison de prises de bénéfices par certains investisseurs. À son pic en juin, l'action avait augmenté de plus de 15 000% par rapport à son niveau le plus bas en 2024.

Il est courant que les actions se replient après un rallye massif. Du point de vue de l'analyse technique, l'action est probablement entrée dans la phase de distribution ou de démarquage de la théorie de Wyckoff.

Troisièmement, il existe des préoccupations continues concernant la valorisation de Metaplanet. Malgré une chute de 55% par rapport à son sommet historique, son multiple de valeur d'actif net (NAV) se situe à 2, plus élevé que d'autres entreprises de trésorerie Bitcoin. Strategy a un multiple NAV de 1,47, tandis que MARA est à 1.

De plus, les préoccupations concernant la dilution continue persistent. Dans une déclaration la semaine dernière, l'entreprise a annoncé des plans pour lever 3,7 milliards de dollars supplémentaires pour acheter plus de Bitcoin. Cette décision augmenterait la dilution, car ses actions en circulation sont passées de 114 millions en janvier de l'année dernière à 460 millions.

Analyse technique du cours de l'action Metaplanet

Le graphique quotidien montre que le cours de l'action Metaplanet est resté dans une forte tendance baissière au cours des derniers mois, chutant d'un sommet de ¥1 929 en juin à ¥920.

Il est tombé en dessous des moyennes mobiles pondérées de 50 jours et 100 jours. Pendant ce temps, l'indice de force relative est tombé à 27, et l'indice directionnel moyen est monté à 35. Ces indicateurs de momentum suggèrent que la tendance baissière se renforce.

Par conséquent, le chemin de moindre résistance pour le cours de l'action Metaplanet est à la baisse, avec la prochaine cible à ¥720, son point le plus haut en février.