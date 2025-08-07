XYZ peut-il surpasser HYPE et AAVE dans ce cycle ? Les Analystes disent oui, si BTC maintient les 100k$

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

Avec Bitcoin qui reste fort, XYZ gagne en momentum tandis que les analystes prédisent qu'il pourrait surpasser les principaux concurrents DeFi.

Table des matières Le memecoin sous-évalué XYZ se prépare pour ses débuts majeurs sur les CEX

Hyperliquid

Aave

Conclusion

Aperçu Le nouveau memecoin XYZ vise 0,1 $ alors que le prix de prévente atteint 0,005 $ à l'étape 14.

Sa prévente approche les 15 millions $ de levée de fonds alors que le listing sur CEX et la hausse du token suscitent l'enthousiasme.

XYZVerse récompense les combattants avec des airdrops, des listings et un potentiel de hausse audacieux.

Les projecteurs se sont tournés vers XYZ alors que les observateurs de l'industrie soulignent son grand potentiel. De nouvelles prédictions suggèrent que XYZ pourrait s'élever au-dessus de HYPE et AAVE si bitcoin reste au-dessus de 100 000 $.

Une attention croissante entoure les prochains mouvements de XYZ et sa capacité à répondre à ces attentes élevées. Les investisseurs curieux recherchent des signes clairs que XYZ a le pouvoir de mener.

Le memecoin sous-évalué XYZ se prépare pour ses débuts majeurs sur les CEX

XYZVerse (XYZ) est le memecoin montant qui fait des vagues dans le monde crypto, grâce à sa trajectoire de prévente audacieuse, visant à passer de 0,0001 $ à 0,1 $.

Jusqu'à présent, il a atteint la moitié du chemin. Plus de 15 millions de dollars ont été levés, et XYZ est actuellement au prix de 0,005 $. Alors que la prévente entre dans l'étape 14, le prix devrait grimper à 0,01 $, donnant aux premiers soutiens une chance de sécuriser des rendements plus élevés avant le prochain bond.

Après la prévente, XYZ sera listé à la fois sur les échanges centralisés et décentralisés (CEX et DEX). Bien que tous les détails restent confidentiels, l'équipe a laissé entendre un événement de lancement majeur.

Forgé pour les combattants, alimenté par les champions

XYZVerse est plus qu'un simple memecoin — c'est un mouvement pour ceux qui recherchent des gains démesurés. Il parle aux ambitieux, aux motivés, aux intrépides — tout comme les athlètes qui se battent pour la gloire. XYZ est conçu pour les chercheurs de sensations fortes et les chasseurs de profits.

Au cœur du projet se trouve XYZepe, le visage du combat, un guerrier mème symbolique grimpant dans les rangs crypto. XYZ pourrait-il suivre les traces de DOGE ou SHIB ? La scène est prête.

Dirigé par la communauté, propulsé par des incitations

XYZVerse met sa communauté aux commandes. La participation active rapporte de véritables récompenses, avec 10 % de l'offre totale — 10 milliards de XYZ — réservés pour l'un des plus grands airdrops de l'histoire.

Soutenu par une tokenomique robuste, des listings CEX et DEX à venir, et des token burns réguliers, XYZ est conçu pour une croissance soutenue et un momentum porté par la communauté.

Des airdrops aux récompenses et avantages exclusifs, XYZVerse offre plus que du battage médiatique. Il offre une chance de réaliser quelque chose de légendaire.

Airdrops, récompenses et plus encore — rejoignez XYZVerse pour débloquer tous les avantages.

Hyperliquid

Le prix actuel d'Hyperliquid évolue entre 33,81 et 44,35. La pièce a glissé de 11,63 % au cours de la semaine dernière, presque stable sur un mois avec un moins 1,23 %, mais toujours en hausse de 56,14 % depuis six mois. Le mélange de rouge à court terme et de vert à long terme maintient les traders en alerte.

La moyenne mobile sur 10 jours à 38,72 se situe maintenant légèrement au-dessus de celle sur 100 jours à 38,26, suggérant un momentum stable. Le RSI proche de 53 et le stochastique à 65 restent dans la zone médiane, tandis que le MACD demeure légèrement positif à 0,1314. Le support immédiat se situe à 29,41 avec un plancher plus profond près de 18,87. La résistance apparaît à 50,49 et plus haut à 61,03.

Si les enchères dépassent 44 et franchissent 50,49, un rallye vers 61,03 pourrait suivre, environ 40 % au-dessus du sommet actuel. L'échec à maintenir 33 pourrait inviter à une glissade vers 29,41, près de 25 % en dessous d'aujourd'hui, et même 18,87 dans le pire des cas. Compte tenu de la large ascension sur six mois et des indicateurs neutres, les probabilités penchent vers une lente progression à la hausse, bien que la faiblesse de la semaine dernière signale plus de fluctuations à venir.

Aave

AAVE continue de se frayer un chemin dans une poche de 234 $-298 $ après une semaine difficile. La pièce a chuté de 9,92 % en 7 jours et de 4,89 % en un mois, mais sa ligne sur 6 mois est presque plate à +0,23 %. Le sentiment à court terme reste prudent, avec des jauges de momentum bloquées en basse vitesse et la moyenne sur 10 jours (263,79 $) se situant juste au-dessus de la ligne des 100 jours (258,42 $).

Les haussiers soulignent la lecture profondément survendue sur le stochastique (8,949) et le compteur de style RSI (40,10). Ces niveaux montrent que les vendeurs pourraient être fatigués. Une poussée au-dessus de 297 $ pourrait déclencher une course vers le plafond le plus proche à 335 $, un bond d'environ 25 % par rapport au point médian actuel. Franchir cela ouvre la voie au deuxième mur à 399 $, ajoutant 19 % supplémentaires.

Les baissiers soutiennent que le MACD faible et la tendance molle laissent la porte ouverte à de nouveaux plus bas. Un glissement sous 234 $ entraîne le prix vers le plancher principal à 207,89 $, réduisant d'environ 20 %. Un échec là-bas risque une glissade vers la base à long terme à 144,24 $, ce qui signifierait un autre coup de 30 %. Pour l'instant, le graphique affiche un ressort enroulé : franchir 297 $ et la hausse prend le volant ; perdre 234 $ et la gravité l'emporte.

Conclusion

HYPE et AAVE restent des choix solides, mais XYZVerse se démarque avec son mélange unique de sport et de mème, son potentiel de croissance précoce et son focus communautaire, visant à mener la prochaine vague de memecoins.

Pour en savoir plus sur XYZ, visitez son site web, Telegram et X.