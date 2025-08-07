Coinbase choisit le Karnataka pour repenser son rôle dans l'évolution onchain de l'Inde

La capitale technologique du Karnataka semble miser pleinement sur la blockchain. À huis clos, le directeur juridique de Coinbase et les responsables indiens ont élaboré une alliance surprenante : outils de développement, cyberdéfense et un changement potentiel de politique qui pourrait influencer la stratégie on-chain de l'Inde.

Aperçu Coinbase a tenu des discussions de haut niveau avec le ministre des TI du Karnataka sur l'infrastructure blockchain et le soutien aux développeurs.

Ces discussions signalent un changement stratégique alors que Coinbase vise à s'intégrer dans l'infrastructure publique numérique de l'Inde.

Cette initiative fait suite au retrait de Coinbase du marché crypto de détail indien fin 2023 en raison de défis réglementaires.

Le 6 août, le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a révélé des discussions de haut niveau avec le ministre des TI du Karnataka, Priyank Kharge, signalant un pivot stratégique pour l'échange en Inde.

Les discussions se sont concentrées sur l'infrastructure blockchain, avec des propositions pour l'éducation des développeurs, des partenariats en cybersécurité, et même des hackathons soutenus par l'État. Cette réunion marque un changement délibéré dans l'approche de Coinbase sur l'un des marchés crypto les plus difficiles au monde, où les frictions réglementaires ont historiquement poussé l'entreprise à rester en marge.

Alliances locales, implications nationales

Selon le ministre des TI Priyank Kharge, la conversation avec Coinbase portait moins sur la crypto en tant que classe d'actifs et davantage sur la blockchain comme outil civique. Dans sa déclaration officielle, Kharge a noté que la plateforme de développeurs de l'entreprise américaine pourrait aider à rationaliser la façon dont les applications on-chain sont construites et déployées.

Pour un État qui s'est positionné comme l'avant-garde technologique de l'Inde, l'accent mis sur l'infrastructure blockchain s'aligne avec son histoire d'adoption précoce. Notamment, ce n'est pas la première incursion du Karnataka dans la blockchain.

En 2017, Kharge lui-même a dirigé un séminaire sur le potentiel de gouvernance de la blockchain, la présentant comme un outil de transparence plutôt que comme un simple actif spéculatif. Cette position tournée vers l'avenir fait du Karnataka un terrain d'essai idéal pour la nouvelle approche de Coinbase.

L'échange, qui a fait face à des obstacles réglementaires en Inde depuis l'échec de son déploiement UPI en 2022, semble contourner complètement les services directs aux consommateurs. Au lieu de cela, il exploite son expertise institutionnelle en matière d'outils de développement, d'infrastructure de conformité et de cybersécurité pour s'intégrer dans la pile numérique publique de l'Inde.

Le timing est stratégique. Les discussions de Coinbase coïncident avec sa volonté plus large de conseiller les gouvernements sur la politique crypto, un pivot annoncé plus tôt cette année. Cela fait également suite au retrait discret de l'échange du marché de détail indien fin 2023, lorsqu'il a brusquement demandé aux utilisateurs de liquider leurs avoirs.

Bien que l'entreprise ne soit pas officiellement revenue dans le trading, ses manœuvres en coulisses, y compris la nomination de Grewal en février au Conseil commercial États-Unis-Inde, suggèrent une stratégie à long terme. Si le Karnataka adopte les propositions de Coinbase, cela pourrait servir de modèle pour d'autres États, adoucissant ainsi la résistance réglementaire dans le processus.