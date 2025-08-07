TAO Synergies augmente ses avoirs en Bittensor, détient maintenant plus de 42 000 TAO

TAO Synergies, cotée au Nasdaq, a considérablement augmenté ses avoirs en trésorerie de Bittensor alors qu'elle renforce sa stratégie de trésorerie d'actifs numériques.

Aperçu TAO Synergies détient 42 111 TAO et a acquis 10 millions de dollars de tokens Bittensor en juillet.

Bittensor est un projet d'intelligence artificielle décentralisé, avec une capitalisation boursière actuelle de 3,3 milliards de dollars.

TAO Synergies, l'un des plus grands détenteurs cotés en bourse de Bittensor (TAO) en tant qu'actif de trésorerie, a annoncé qu'elle détient actuellement 42 111 tokens TAO. Ce nombre représente les tokens que l'entreprise a acquis et générés via le staking.

Bittensor a légèrement augmenté suite à cette nouvelle, avec TAO en hausse d'environ 3% au cours des dernières 24 heures pour s'échanger autour de 347 dollars.

Bien que la pression à la baisse persiste après que le token natif de la plateforme d'intelligence artificielle décentralisée soit tombé d'un sommet de 700 dollars en décembre 2024, la démarche de TAO Synergies marque une impulsion significative. L'entreprise a acquis 10 millions de dollars de TAO en juillet dans le cadre de sa stratégie de concentration sur Bittensor.

Parier sur l'IA décentralisée

La dernière acquisition de tokens Bittensor s'ajoute aux 29 899 que l'entreprise a acquis à 334 dollars par token en juillet.

Dans une déclaration, le président exécutif de TAO Synergies, Joshua Silverman, a déclaré que l'entreprise avait l'intention de continuer à accumuler du TAO par le biais d'achats et de staking.

TAO Synergies s'est associé à BitGo pour utiliser son infrastructure pour la garde, le staking et le trading de ses avoirs en TAO.

L'intérêt de l'entreprise pour la cryptomonnaie liée à l'IA a commencé fin juin, lorsqu'elle a changé de nom, passant de Synaptogenix. Elle a annoncé son initiative de staking de TAO le 30 juin 2025, visant à générer des revenus tout en soutenant la sécurité et la décentralisation du réseau Bittensor.

Une autre entreprise qui mise gros sur Bittensor au milieu de la montée d'intérêt pour l'IA décentralisée est xTAO, qui a révélé en juillet qu'elle détenait 41 538 tokens TAO.