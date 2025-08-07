CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Les premiers détenteurs de XRP ont connu des gains qui ont changé leur vie ; maintenant LILPEPE attire l'attention comme le prochain concurrent crypto explosif. #contenupartenaireLes premiers détenteurs de XRP ont connu des gains qui ont changé leur vie ; maintenant LILPEPE attire l'attention comme le prochain concurrent crypto explosif. #contenupartenaire

Ce memecoin pourrait transformer 2000 $ en un million plus rapidement que Ripple ne l'a fait à ses débuts

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 02:45
XRP
XRP$2.3053-2.26%
Cyberlife
LIFE$0.00003004-0.09%
GAINS
GAINS$0.01411+1.43%
Nowchain
NOW$0.00104-1.88%

Divulgation des risques : Cet article ne représente pas un conseil en investissement. Le contenu et les documents présentés sur cette page sont uniquement à des fins éducatives.

Les premiers détenteurs de XRP ont connu des gains qui ont changé leur vie ; maintenant LILPEPE attire l'attention comme le prochain concurrent crypto explosif.

Table des matières

  • Qu'est-ce qui distingue Little Pepe ?
  • Le potentiel de croissance de Little Pepe
  • De grands noms soutiennent discrètement le projet
  • Une Meme Coin avec une véritable traction
  • Le tirage au sort de 777 000 $ : La communauté d'abord
  • Quelle est la suite pour LILPEPE ?
  • Conclusion
Aperçu
  • La prévente de Little Pepe dépasse 14,5 millions de dollars alors que le token vise 2 $ en 2025.
  • Le token a gagné en popularité grâce à son inscription sur CoinMarketCap, sa vitesse Layer 2 et son tirage au sort de 777 000 $.
  • LILPEPE a augmenté de 80 % en prévente, avec des projections de 1000x qui suscitent l'enthousiasme.

En 2012, XRP est entré sur le marché à seulement 0,005 $. Avançons rapidement jusqu'au début de 2018, et il a atteint un pic de 3,84 $, une augmentation explosive de 76 800 %. 

Ceux qui y ont cru dès le début et qui ont tenu bon ont vu des investissements modestes se transformer en fortunes à sept chiffres. Maintenant, un autre concurrent attire sérieusement l'attention avec un potentiel encore plus grand : Little Pepe (LILPEPE).

Qu'est-ce qui distingue Little Pepe ?

Little Pepe n'est pas simplement une autre Layer 2 d'Ethereum. C'est la première couche mème alimentée par la culture internet brute et une technologie blockchain suralimentée. Alors que d'autres chaînes visent uniquement la vitesse et la scalabilité, LILPEPE ajoute un ingrédient supplémentaire, l'énergie pure du mème. 

La pièce combine des transactions à haute vitesse et des frais bas avec une personnalité impossible à ignorer. Le projet est alimenté par le token LILPEPE, actuellement à l'étape 9 de sa prévente et gagnant en dynamique plus rapidement que prévu. Avec un prix actuel de 0,0018 $, cela marque une augmentation de 80 % par rapport à sa première étape de prévente, et ce n'est que le début.

Le potentiel de croissance de Little Pepe

Jusqu'à présent, la prévente a levé l'impressionnante somme de 14 500 000 $. Plus de 10,15 milliards de tokens LILPEPE ont déjà été vendus, et l'étape 8 s'est vendue plus rapidement que prévu. Maintenant à l'étape 9, les premiers adoptants ont encore une chance d'entrer à moins de deux dixièmes de centime avant une potentielle percée. CoinMarketCap a déjà listé LILPEPE, augmentant sa visibilité même avant son lancement officiel. 

Certaines projections suggèrent que le prix pourrait grimper jusqu'à 2 $ d'ici fin 2025. Si ces prévisions se maintiennent, l'achat de tokens d'une valeur de 2 000 $ aujourd'hui à 0,0018 $ donnerait à un investisseur environ 1,11 million de tokens. À 2 $ par token, cette participation pourrait valoir l'impressionnante somme de 2,22 millions de dollars. C'est un rendement de 1000x, dépassant la performance historique de XRP tant en vitesse potentielle qu'en magnitude.

De grands noms soutiennent discrètement le projet

L'équipe travaillant sur Little Pepe garde un profil bas, mais des murmures dans le monde crypto disent que des supporters de premier ordre de précédentes Memes Coins à succès le soutiennent. Cela pourrait expliquer les mouvements intelligents, l'élan parfait de la prévente et l'exécution confiante jusqu'à présent. 

Du développement initial aux déploiements marketing, chaque phase a atteint ses objectifs avant l'heure. Cela en dit long sur la stratégie en jeu. De nombreuses Memes Coins s'effondrent en raison d'une mauvaise planification ou d'un essoufflement alimenté par le battage médiatique. Mais l'ascension régulière de Little Pepe laisse présager un avenir très différent.

Une Meme Coin avec une véritable traction

Les mèmes peuvent être amusants, mais dans le monde crypto, ils ont également prouvé qu'ils peuvent être extrêmement rentables. DOGE et PEPE ont déjà montré ce que la culture des mèmes peut faire lorsqu'elle est combinée avec la blockchain. Ce qui distingue LILPEPE, c'est sa capacité à créer du battage médiatique sans faire de promesses excessives. Il continue de livrer, étape après étape, jalon après jalon. Avec sa base Ethereum Layer 2, il offre la vitesse et l'accessibilité que les utilisateurs attendent, tout en se démarquant par son humour, sa pertinence culturelle et une communauté en croissance.

Le tirage au sort de 777 000 $ : La communauté d'abord

Le succès de la prévente de Little Pepe est célébré avec un énorme tirage au sort — 777 000 $ de tokens LILPEPE à gagner. Dix heureux gagnants remporteront chacun 77 000 $ en tokens. En ce moment, plus de 168 000 participations sont déjà enregistrées.

Quelle est la suite pour LILPEPE ?

La feuille de route à venir suggère que LILPEPE est prêt pour une croissance encore plus agressive. Avec des inscriptions sur des échanges centralisés attendues après la prévente, des campagnes marketing virales en cours et un développement déjà en cours pour les utilités de l'écosystème, la pièce ne surfe pas simplement sur la vague du mème ; elle construit quelque chose de durable. C'est encore tôt, mais tous les signes pointent vers un lancement qui pourrait faire les gros titres. De nombreux investisseurs ont manqué XRP à ses débuts. LILPEPE pourrait être cette seconde chance.

Conclusion

Little Pepe offre un mélange rare d'humour, de vitesse et de potentiel explosif. Le projet a déjà dépassé les attentes dans sa prévente, et son prix actuel bas donne aux premiers investisseurs une fenêtre qui pourrait ne pas rester ouverte longtemps. Avec un investissement de 2 000 $, les chiffres montrent qu'il pourrait apporter un avantage à sept chiffres. Qu'il se déplace plus rapidement que XRP ou non, une chose est claire : Little Pepe ne plaisante pas. Il secoue l'espace des Memes Coins, et ceux qui reconnaissent l'opportunité maintenant pourraient être ceux que les autres envieront dans un an.

Pour en savoir plus sur Little Pepe, visitez le site web, Telegram et X.

Divulgation des risques : Ce contenu est fourni par une partie tierce. Ni crypto.news ni l'auteur de cet article n'approuvent aucun produit mentionné sur cette page. Les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action liée à l'entreprise.

Opportunité de marché
Logo de XRP
Cours XRP(XRP)
$2.3053
$2.3053$2.3053
-1.88%
USD
Graphique du prix de XRP (XRP) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

Trump met en garde les républicains de la Chambre contre un risque de destitution en cas de défaite aux élections de mi-mandat

TLDR Trump a déclaré aux républicains de la Chambre que perdre les élections de mi-mandat de 2026 pourrait déclencher une autre tentative de destitution. Il a insisté sur l'unité du parti et a présenté les élections comme une défense
Partager
Blockonomi2026/01/07 05:19
Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

Northpointe Bancshares, Inc. annonce un dividende trimestriel en espèces sur les actions ordinaires

GRAND RAPIDS, Michigan–(BUSINESS WIRE)–#Dividend–Northpointe Bancshares, Inc. (NYSE: NPB), la société holding de Northpointe Bank, a annoncé aujourd'hui que son Conseil
Partager
AI Journal2026/01/07 05:16
La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

La capitalisation des memecoins augmente de 35% en une semaine : hype ou reprise ?

Les memecoins ont commencé la nouvelle année avec un bond en avant. Après des mois de cours en baisse et un marché sans entrain, il semble qu'il y ait enfin à nouveau de la vie dans le secteur
Partager
Coinstats2026/01/07 04:28