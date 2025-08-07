CEXDEX+
Le procès de Roman Storm s'est soldé par une victoire partielle pour les procureurs, mais pas par la condamnation générale qu'ils recherchaient. Reconnu coupable d'avoir géré un transmetteur d'argent sans licence, il a évité un résultat plus accablant car les jurés n'ont pas pu se mettre d'accord sur la question de savoir si Tornado Cash était un...

Roman Storm condamné dans l'affaire Tornado Cash, mais le jury rejette des réclamations clés du DOJ

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 03:01
Le procès de Roman Storm s'est terminé par une victoire partielle pour les procureurs, mais pas la condamnation générale qu'ils recherchaient. Reconnu coupable d'avoir géré un transmetteur d'argent sans licence, il a évité un résultat plus accablant car les jurés n'ont pas pu s'accorder sur la question de savoir si Tornado Cash était un outil pour criminels ou simplement un code soucieux de la confidentialité.

Aperçu
  • Roman Storm a été reconnu coupable d'avoir exploité un transmetteur d'argent sans licence en lien avec Tornado Cash.
  • Un jury de Manhattan s'est retrouvé dans l'impasse sur des accusations plus graves, notamment le blanchiment d'argent et les violations de sanctions.
  • Le verdict partagé souligne l'ambiguïté juridique concernant la responsabilité des développeurs pour les outils crypto open-source.

Le verdict est tombé le 6 août, comme l'a d'abord rapporté Inner City Press. Un jury de Manhattan a rendu une décision partagée dans l'affaire contre le créateur de Tornado Cash, Roman Storm.

Tout en le reconnaissant coupable d'avoir exploité un transmetteur d'argent sans licence, les jurés sont restés profondément divisés après quatre jours de délibération sur la question de savoir si Storm avait intentionnellement facilité des crimes financiers. Pour les procureurs, c'est une victoire technique qui manque leur cible ultime : prouver que le développeur a sciemment construit son mixeur Ethereum pour dissimuler des fonds illicites.

Le verdict fracturé révèle les limites des poursuites crypto

Les observateurs suivant le procès n'ont pas été surpris lorsque les jurés se sont retrouvés dans l'impasse sur les accusations plus lourdes, notamment le blanchiment d'argent et les violations de sanctions. Les procureurs ont montré comment Tornado Cash gérait les fonds du groupe Lazarus, mais l'équipe de Storm a efficacement riposté, arguant que le protocole fonctionnait de manière autonome, laissant les développeurs impuissants à arrêter les transactions.

La difficulté du jury face à cette distinction technique est devenue évidente pendant les délibérations. Certains membres semblaient peu convaincus que le simple fait d'écrire du code puisse constituer une conspiration criminelle. Après des jours de débat tendu, ils ont envoyé une note à la juge Katherine Failla admettant qu'ils étaient désespérément bloqués sur les premier et troisième chefs d'accusation.

Failla a délivré l'instruction Allen, une directive judiciaire rarement utilisée exhortant les jurys dans l'impasse à poursuivre leurs délibérations. Pourtant, le panel est rapidement revenu avec sa décision partagée : condamnation pour le chef d'accusation de transmission d'argent, mais désaccord sur les allégations plus graves.

Cette impasse révèle à quel point la situation devient compliquée lorsque des cadres juridiques centenaires entrent en collision avec du code décentralisé.

À peine le verdict lu, les procureurs ont bondi, exigeant que Storm soit immédiatement incarcéré. Ils ont agité son passeport russe, pointé des conversations Telegram suspectes sur l'asile, et souligné les 12 millions de dollars en Ethereum liés à son partenaire fugitif Semenov, dépeignant Storm comme un risque de fuite fortuné n'attendant que de disparaître.

Mais la défense a présenté un récit différent. Keri Axel, l'avocate de Storm, a soutenu que son client avait coopéré avec les autorités depuis les sanctions de 2022, assistant volontairement à des sessions de témoignage et rendant son passeport. Elle a évoqué sa fille de cinq ans, sa famille aux États-Unis et sa maison dans l'État de Washington garantie par une caution comme preuves de ses liens communautaires.

Axel a également noté que les portefeuilles crypto de Storm étaient restreints par ordre judiciaire, avec un accès uniquement autorisé pour les paiements d'impôts. "Il ne présente pas de risque de fuite. Il est resté libre tout ce temps sans incident", a-t-elle déclaré à la juge Failla.

Finalement, le tribunal s'est rangé du côté de la défense, permettant à Storm de rester libre sous caution pendant que le gouvernement envisage sa prochaine action. Les procureurs n'ont pas annoncé s'ils le rejugeront pour les chefs d'accusation sur lesquels le jury n'a pas tranché, bien qu'ils se soient réservé le droit de le faire. Entre-temps, le monde crypto observe attentivement.









