Pump.fun Dépasse letsBONK.fun pour Récupérer la Couronne des Memes Coins de Solana – Peut-il Conserver son Avance ?

Après près d'un mois de retard, la plateforme de lancement de Memes Coins Pump.fun a repris sa place au sommet de l'Écosystème Solana, dépassant son rival letsBONK.fun dans les indicateurs de performance clés. Ce changement marque un nouveau chapitre dans la guerre des Memes Coins de plus en plus compétitive qui se déroule sur Solana. Au 6 août, Pump.fun a dépassé letsBONK.fun en volume de trading en 24h, en revenus, en tokens créés et en graduations de tokens. C'est la première fois depuis le 7 juillet que Pump.fun dépasse letsBONK.fun en volume quotidien, indiquant une forte résurgence de l'activité et de la dynamique des utilisateurs. Pump.fun prend de l'avance en volume, revenus et lancements de tokens sur Solana Ce jour-là, Pump.fun a enregistré plus de 144,5 millions de dollars en volume de graduation, bien devant les 34,6 millions de dollars de letsBONK.fun. Les tokens de Pump.fun ont également affiché 525 millions de dollars en volume de trading post-graduation, tandis que les tokens de letsBONK.fun ont enregistré 305 millions de dollars. Source : Dune Analytics/ @adam_tehc Ce volume post-graduation montre l'intérêt continu pour les Memes Coins lancés sur Pump.fun même après leur création initiale. Les tendances des revenus indiquent également un retour similaire. Pump.fun a généré 1,38 million de dollars le 6 août, contre 282 342 dollars pour letsBONK.fun. C'est un changement de dynamique qui rompt une série détenue par letsBONK.fun depuis début juillet. Source : Dune Analytics/ @adam_tehc Cependant, en élargissant aux sept derniers jours, letsBONK.fun est toujours en tête en termes de revenus globaux, générant 4,55 millions de dollars contre 2,33 millions de dollars pour Pump.fun, selon les données de DefiLlama. La hausse du volume s'est accompagnée d'une augmentation de la création de nouveaux tokens. Au cours des dernières 24 heures, les utilisateurs de Pump.fun ont créé 23 499 nouveaux tokens, dépassant les 6 406 créés sur letsBONK.fun. Source : Dune Analytics/ @adam_tehc Les graduations de tokens, une métrique utilisée pour évaluer quels projets gagnent en popularité et atteignent des étapes de liquidité, penchaient également en faveur de Pump.fun. Il a enregistré 170 graduations, tandis que letsBONK.fun en a vu 71. Source : Dune Analytics/ @adam_tehc De plus, les données ont montré que Pump.fun conserve un léger avantage dans l'activité des utilisateurs. Il a engagé 94 172 adresses uniques au cours de la journée précédente, contre 78 617 pour letsBONK.fun. La rivalité entre les deux plateformes a défini une grande partie de l'activité des Memes Coins de Solana au cours des deux derniers mois. letsBONK.fun avait pris la tête début juillet en renforçant l'engagement communautaire et en dominant les graphiques hebdomadaires pour les revenus et les lancements de tokens. Mais la récente résurgence de Pump.fun montre que la compétition reste imprévisible. Le cofondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, a reconnu ce changement sur X, écrivant : "La compétition ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fossés ou de repas gratuits en crypto." Competition never ends. There are no moats or free lunches in crypto. https://t.co/lcuzpbFk0V — toly 🇺🇸 (@aeyakovenko) August 6, 2025 Depuis leur émergence, les deux plateformes ont transformé la façon dont les Memes Coins sont lancés et échangés sur Solana. Leur montée a fait de Solana l'une des chaînes les plus actives pour la création de tokens communautaires, poussant les volumes on-chain quotidiens et l'activité des utilisateurs vers de nouveaux sommets. La question est maintenant de savoir si Pump.fun peut conserver la tête. Bien que ses derniers chiffres soient solides, l'espace des plateformes de lancement de Memes Coins reste volatile, et la domination peut changer en quelques jours. Pour l'instant, Pump.fun a pris de l'avance, mais comme l'a montré le mois dernier, dans les guerres de Memes Coins de Solana, rien ne reste immobile longtemps. Le token Pump.fun dépasse le token letsBONK.fun dans un contexte de changement de sentiment sur le marché des Memes Coins de Solana Pump.fun montre des signes de regain de dynamisme dans l'écosystème des Memes Coins de Solana, son token $PUMP émergeant comme l'un des meilleurs performers du marché. Au moment de la rédaction, $PUMP s'échangeait à 0,003425 $, marquant un gain de 3,1 % en 24 heures et de 32,3 % sur la semaine, surpassant le marché crypto plus large, qui a chuté de 2,10 % sur la même période, selon CoinGecko. Source : CoinGecko Pendant ce temps, les tokens liés à l'écosystème letsBONK.Fun ont connu des difficultés. Son token natif, $BONK, a chuté de 0,5 % au cours des dernières 24 heures et de 12,6 % sur la semaine. Graphite Protocol ($GP), le token d'infrastructure derrière letsBONK.fun, a diminué de 16,2 % en une journée et de plus de 50 % sur la semaine. $USELESS, un Meme Coin clé sur la plateforme, est également en baisse de plus de 7 %. Source : CoinGecko La résurgence de Pump.fun semble liée à des développements récents, notamment le lancement d'un tableau de bord public des revenus le 4 août. Dans les jours précédents, la plateforme a utilisé environ 8 740 $ de SOL pour racheter $PUMP, équivalent à 102 % de ses revenus sur cette période. introducing the pump fun revenue dashboard 🔥 pump fun's daily revenues & $PUMP purchases can now be tracked in real time using https://t.co/fxyCTVUuBj in the past 6 days, pump fun purchased ~8,740 SOL worth of $PUMP , equating to 102% of total revenue over that time period. pic.twitter.com/xWxy85en7t — pump.fun (@pumpdotfun) August 4, 2025 La plateforme prépare également un nouveau programme de récompenses destiné à stimuler l'engagement, bien que les détails restent non divulgués. LetsBONK.fun a répondu avec ses propres rachats, allouant 440 SOL le 3 août pour acheter les meilleurs tokens basés sur les métriques communautaires. Cependant, la capitalisation boursière de son écosystème a chuté de 20,8 % en une seule journée, s'établissant désormais à 389 millions de dollars. win and help win ❗️❗️❗️ on August 3rd, 2025, a total of 440 $SOL was spent buying back top pairs based on both market cap and community engagement. we bought 44 $SOL worth of each of the top 10 tokens on BONKfun after #USELESS . tokens included: $ANI $HOSICO $MOMO $BUCKY $KORI … — letsBONK.fun (@bonk_fun) August 5, 2025 Pump.fun a également pris des mesures pour améliorer la transparence en acquérant Kolscan, un outil de suivi de portefeuille on-chain. 