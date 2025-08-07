Pump.fun Dépasse letsBONK.fun pour Récupérer la Couronne des Memes Coins de Solana – Peut-il Conserver son Avance ?

Après près d'un mois de retard, la plateforme de lancement de Memes Coins Pump.fun a repris sa place au sommet de l'Écosystème Solana, dépassant son rival letsBONK.fun dans les indicateurs de performance clés. Ce changement marque un nouveau chapitre dans la guerre des Memes Coins de plus en plus compétitive qui se déroule sur Solana.
Au 6 août, Pump.fun a dépassé letsBONK.fun en volume de trading en 24h, en revenus, en tokens créés et en graduations de tokens. C'est la première fois depuis le 7 juillet que Pump.fun dépasse letsBONK.fun en volume quotidien, indiquant une forte résurgence de l'activité des utilisateurs et de la dynamique.
Ce jour-là, Pump.fun a enregistré plus de 144,5 millions de dollars en volume de graduation, bien devant les 34,6 millions de dollars de letsBONK.fun. Les tokens de Pump.fun ont également affiché 525 millions de dollars en volume de trading post-graduation, tandis que les tokens de letsBONK.fun ont enregistré 305 millions de dollars.Source: Dune Analytics/ @adam_tehc
Ce volume post-graduation montre l'intérêt continu pour les Memes Coins lancés sur Pump.fun même après leur création initiale.
Les tendances des revenus indiquent également un retour similaire. Pump.fun a généré 1,38 million de dollars le 6 août, contre 282 342 dollars pour letsBONK.fun. C'est un changement de dynamique qui rompt une série détenue par letsBONK.fun depuis début juillet.Source: Dune Analytics/ @adam_tehc
Cependant, en élargissant aux sept derniers jours, letsBONK.fun reste en tête des revenus globaux, générant 4,55 millions de dollars contre 2,33 millions pour Pump.fun, selon les données de DefiLlama.
La hausse du volume s'est accompagnée d'une augmentation de la création de nouveaux tokens. Au cours des dernières 24 heures, les utilisateurs de Pump.fun ont créé 23 499 nouveaux tokens, dépassant les 6 406 créés sur letsBONK.fun.Source: Dune Analytics/ @adam_tehc
Les graduations de tokens, une métrique utilisée pour évaluer quels projets gagnent en popularité et atteignent des jalons de liquidité, penchaient également en faveur de Pump.fun. Il a enregistré 170 graduations, tandis que letsBONK.fun en a vu 71.Source: Dune Analytics/ @adam_tehc
De plus, les données ont montré que Pump.fun conserve un léger avantage dans l'activité des utilisateurs. Il a engagé 94 172 adresses uniques au cours de la journée précédente, contre 78 617 pour letsBONK.fun.
La rivalité entre les deux plateformes a défini une grande partie de l'activité des Memes Coins de Solana au cours des deux derniers mois. letsBONK.fun avait pris la tête début juillet en développant un fort engagement communautaire et en dominant les classements hebdomadaires pour les revenus et les lancements de tokens. Mais la récente résurgence de Pump.fun montre que la compétition reste imprévisible.
Le cofondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, a reconnu ce changement sur X, écrivant : "La compétition ne s'arrête jamais. Il n'y a pas de fossés défensifs ni de repas gratuits en crypto."
Depuis leur émergence, les deux plateformes ont transformé la façon dont les Memes Coins sont lancés et échangés sur Solana. Leur montée a fait de Solana l'une des chaînes les plus actives pour la création de tokens communautaires, poussant les volumes on-chain quotidiens et l'activité des utilisateurs vers de nouveaux sommets.
La question est maintenant de savoir si Pump.fun peut conserver son avance. Bien que ses derniers chiffres soient solides, l'espace des plateformes de lancement de Memes Coins reste volatile, et la domination peut changer en quelques jours.
Pour l'instant, Pump.fun a pris les devants, mais comme le mois dernier l'a montré, dans les guerres des Memes Coins de Solana, rien ne reste immobile longtemps.
Pump.fun montre des signes de regain de dynamique dans l'écosystème des Memes Coins de Solana, son token $PUMP émergeant comme l'un des meilleurs performers du marché.
Au moment de la rédaction, $PUMP s'échangeait à 0,003425 $, marquant un gain de 3,1 % en 24 heures et de 32,3 % sur la semaine, surpassant le marché crypto plus large, qui a chuté de 2,10 % sur la même période, selon CoinGecko.Source: CoinGecko
Pendant ce temps, les tokens liés à l'écosystème letsBONK.Fun ont connu des difficultés. Son token natif, $BONK, a chuté de 0,5 % au cours des dernières 24 heures et de 12,6 % sur la semaine. Graphite Protocol ($GP), le token d'infrastructure derrière letsBONK.fun, a baissé de 16,2 % en une journée et de plus de 50 % sur la semaine. $USELESS, un Meme Coin clé sur la plateforme, est également en baisse de plus de 7 %.Source: CoinGecko
La résurgence de Pump.fun semble liée à des développements récents, notamment le lancement d'un tableau de bord public des revenus le 4 août. Dans les jours précédents, la plateforme a utilisé environ 8 740 $ de SOL pour racheter $PUMP, équivalent à 102 % de ses revenus sur cette période.
La plateforme prépare également un nouveau programme de récompenses destiné à stimuler l'engagement, bien que les détails restent non divulgués.
LetsBONK.fun a répondu avec ses propres rachats, allouant 440 SOL le 3 août pour acheter les meilleurs tokens basés sur les métriques communautaires. Cependant, la capitalisation boursière de son écosystème a chuté de 20,8 % en une seule journée, s'établissant désormais à 389 millions de dollars.
Pump.fun a également pris des mesures pour améliorer la transparence en acquérant Kolscan, un outil de suivi de portefeuille on-chain. Une mise à jour plus importante pourrait être à l'horizon, le cofondateur Alon annonçant une "énorme annonce" pour les tokens communautaires.
Alors que les deux plateformes ajustent leurs stratégies, la bataille pour la domination dans l'espace des Memes Coins de Solana reste fluide. Les gains récents de Pump.fun ont cependant déclenché un changement clair dans la dynamique.