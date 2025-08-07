CEXDEX+
MetaMask ajoute le support pour Sei

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/07 04:13
MetaMask a ajouté un support natif pour Sei dans une collaboration stratégique qui permettra aux utilisateurs de bénéficier d'un nouveau bridge cross-chain et d'échanges d'actifs.

Aperçu
  • Le Portefeuille MetaMask a intégré Sei, permettant un accès croisé aux applications décentralisées, jeux et tokens.
  • Sei a connu une croissance notable de son écosystème, avec une augmentation de la valeur totale verrouillée et des transactions quotidiennes.
  • L'intégration apporte aux utilisateurs de MetaMask des échanges natifs de SEI et un bridge d'actifs.

Le portefeuille web3 auto-géré MetaMask, développé par Consensys, annonce avoir intégré la blockchain de couche 1 Sei (SEI) pour offrir à ses utilisateurs un accès cross-chain aux applications décentralisées.

Cette initiative de MetaMask permet à ses utilisateurs d'accéder facilement à l'écosystème de Sei, avec un accès aux DApps et aux actifs natifs de Sei directement depuis le portefeuille de l'utilisateur. Cette intégration porte à 11 le nombre de blockchains prises en charge par le portefeuille auto-géré.

MetaMask va prendre en charge les échanges natifs et le bridging

MetaMask a ajouté une page dédiée à Sei sur sa plateforme et les utilisateurs peuvent accéder à des fonctionnalités telles que les applications décentralisées basées sur Sei, les jeux, les tokens et les jetons non fongibles. Les utilisateurs peuvent également échanger et transférer des actifs vers Sei, ou acheter SEI directement depuis le portefeuille MetaMask.

L'intégration intervient alors que l'écosystème de Sei enregistre une croissance significative, notamment dans la finance décentralisée. L'activité on-chain a explosé avec des transactions quotidiennes dépassant les 4,2 millions, tandis que la valeur totale verrouillée a dépassé 600 millions de dollars. Pendant ce temps, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Sei, ou MAU, a atteint 11 millions.

Selon DeFiLlama, la capitalisation boursière des stablecoins de Sei a augmenté de plus de 30% au cours des sept derniers jours pour dépasser 265 millions de dollars.

L'ajout du support pour la blockchain L1 par MetaMask débloquera l'infrastructure réseau haute performance de la plateforme pour plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Justin Barlow, directeur exécutif de la Fondation de Développement Sei, a ajouté :

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

