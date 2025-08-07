La commissaire de la SEC Caroline Crenshaw s'oppose à la déclaration sur le staking liquide

La commissaire de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), Caroline Crenshaw, s'oppose à la récente déclaration de la Division of Corporation Finance sur le staking liquide dans une déclaration personnelle du 5 août.
Selon la déclaration de mardi de Crenshaw, la régulateur fédérale a critiqué sévèrement la déclaration de la division, alléguant que certaines activités de staking liquide ne constituent pas des valeurs mobilières, affirmant que "certaines choses sont mieux laissées non-dites."
"La déclaration sur le staking liquide empile hypothèse factuelle sur hypothèse factuelle sur hypothèse factuelle, résultant en un mur chancelant de faits sans prix d'ancrage dans la réalité de l'industrie," a déclaré Crenshaw.
"Compte tenu de ses hypothèses factuelles non étayées et de son analyse juridique circonscrite, la déclaration sur le staking liquide devrait offrir peu de réconfort aux entités engagées dans le staking liquide—d'autant plus que, comme le note à juste titre la déclaration, elle 'représente uniquement les points de vue du personnel de la Division of Corporation Finance,' et non les points de vue de cette Commission ou de toute future Commission," a-t-elle ajouté.
La déclaration de Crenshaw est une réplique cinglante à la déclaration sur le staking liquide de la Division of Corporation Finance de la SEC publiée plus tôt le 5 août.
La déclaration exprimait les points de vue de la division selon lesquels certaines activités de staking liquide ne sont pas qualifiées de valeurs mobilières, dans le but de fournir "une plus grande clarté sur l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux crypto-actifs."
Le président nouvellement nommé de la SEC, Paul Atkins, a également publié sa propre déclaration mardi soutenant la décision de la division, affirmant que "la SEC s'engage à fournir des directives claires sur l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux technologies émergentes et aux activités financières."
"La déclaration d'aujourd'hui du personnel sur le staking liquide est une avancée significative pour clarifier le point de vue du personnel concernant les activités de crypto-actifs qui ne relèvent pas de la juridiction de la SEC," a déclaré le président Paul Atkins. "Je suis heureux que l'initiative Project Crypto de la SEC produise déjà des résultats pour le peuple américain."