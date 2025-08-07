La commissaire de la SEC Caroline Crenshaw s'oppose à la déclaration sur le staking liquide

La commissaire de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) Caroline Crenshaw s'oppose à la récente déclaration de la Division of Corporation Finance sur le staking liquide dans une déclaration personnelle du 5 août. Certaines choses sont mieux laissées non dites, selon Caroline Crenshaw Selon la déclaration de mardi de Crenshaw, la régulatrice fédérale a critiqué la déclaration de la division, alléguant que certaines activités de staking liquide ne constituent pas des titres, affirmant que "certaines choses sont mieux laissées non dites." "La Déclaration sur le Staking Liquide empile supposition factuelle sur supposition factuelle sur supposition factuelle, résultant en un mur chancelant de faits sans prix d'ancrage dans la réalité de l'industrie," a déclaré Crenshaw. "Étant donné ses suppositions factuelles non étayées et son analyse juridique circonscrite, la Déclaration sur le Staking Liquide devrait offrir peu de réconfort aux entités engagées dans le staking liquide—d'autant plus que, comme le note à juste titre la déclaration, elle 'représente uniquement les points de vue du personnel de la Division of Corporation Finance,' et non les points de vue de cette Commission ou de toute future Commission," a-t-elle ajouté. Le président de la SEC Paul Atkins soutient la déclaration de la Division La déclaration de Crenshaw est une réplique cinglante à la déclaration sur le staking liquide de la Division of Corporation Finance de la SEC publiée plus tôt le 5 août. La déclaration exprimait les points de vue de la division selon lesquels certaines activités de staking liquide ne sont pas qualifiées de titres dans le but de fournir "plus de clarté sur l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux crypto-actifs." Le président de la SEC nouvellement nommé, Paul Atkins, a également publié sa propre déclaration mardi soutenant la décision de la division, affirmant que "la SEC s'engage à fournir des directives claires sur l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux technologies émergentes et aux activités financières." Sous ma direction, la SEC s'engage à fournir des directives claires sur l'application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux technologies émergentes et aux activités financières. https://t.co/KdIA8RAbVq pic.twitter.com/inUB1asKay — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) 5 août 2025 "La déclaration du personnel d'aujourd'hui sur le staking liquide est une avancée significative dans la clarification du point de vue du personnel concernant les activités liées aux crypto-actifs qui ne relèvent pas de la juridiction de la SEC," a déclaré le président Paul Atkins. "Je suis heureux que l'initiative Project Crypto de la SEC produise déjà des résultats pour le peuple américain."