Le jeu corporatif de Bitcoin de Bakkt transforme Marusho Hotta en hub de trésorerie crypto

Bakkt prévoit de convertir une entreprise japonaise traditionnelle en véhicule d'investissement Bitcoin. Marusho Hotta, une entreprise peu connue de la Bourse de Tokyo, est sur le point de subir une transformation radicale alors que Bakkt prend une participation de 30%, installe son propre PDG et la rebaptise bitcoin.jp.

L'accord transforme Marusho Hotta en une entité de trésorerie axée sur Bitcoin, marquant le passage de Bakkt de l'infrastructure à la détention d'actifs.

Cette initiative fait suite à des difficultés financières et à des discussions d'acquisition passées infructueuses, soulignant la tentative urgente de Bakkt de rester viable.

Le 6 août, Bakkt Holdings a annoncé qu'elle acquerrait une participation de 30% dans Marusho Hotta, une entreprise japonaise cotée en bourse, auprès du groupe RIZAP, devenant ainsi l'actionnaire principal dans un accord qui comprend un rebranding complet en bitcoin.jp et une refonte du leadership.

L'acquisition, en attente de l'approbation des actionnaires, verra le président de Bakkt International, Phillip Lord, prendre la barre en tant que PDG tout en intégrant Bitcoin (BTC) et les actifs numériques dans la stratégie de trésorerie de l'entreprise. Bakkt a déclaré avoir déjà sécurisé le domaine bitcoin.jp, signalant son intention de positionner l'entité rénovée comme un fleuron de l'adoption crypto par les entreprises.

Un pivot public avec une urgence privée ?

La décision de Bakkt de transformer Marusho Hotta en véhicule de trésorerie Bitcoin marque la dernière manœuvre d'une réinvention à haut risque. Au cours de l'année écoulée, l'entreprise a fait l'objet d'intenses spéculations, notamment concernant des discussions d'acquisition rapportées avec Trump Media & Technology Group fin 2024.

Bien que cet accord ne se soit jamais concrétisé, les rumeurs ont souligné la position précaire de Bakkt : une plateforme crypto institutionnelle autrefois prometteuse qui peine à trouver sa voie. Maintenant, avec cette acquisition japonaise, Bakkt fait son pari le plus audacieux à ce jour — non seulement sur Bitcoin, mais sur sa propre survie.

Le pivot agressif de l'entreprise vers Bitcoin intervient dans un contexte de défis persistants de trésorerie. En février de l'année dernière, Bakkt a averti dans un dépôt auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges qu'elle pourrait ne pas "continuer en tant qu'entreprise viable", citant des fonds insuffisants pour maintenir ses opérations au cours des 12 prochains mois.

Cet aveu représentait un revirement radical pour une entreprise lancée en 2018 avec le soutien d'Intercontinental Exchange, propriétaire de la Bourse de New York, et qui était autrefois saluée comme le sauveur institutionnel de Bitcoin.

Depuis lors, Bakkt s'est séparé d'actifs non essentiels, notamment la vente de son activité de programmes de fidélité, pour se concentrer uniquement sur les cryptomonnaies. Sa levée de fonds propres de 75 millions de dollars en juillet, suivie d'une offre de placement de 1 milliard de dollars, suggère un virage désespéré mais calculé vers un statut d'opérateur de trésorerie Bitcoin pur.