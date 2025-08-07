L'organisation populaire soutenue par Coinbase mobilise 2,3 millions d'électeurs avant une législation clé sur les crypto-monnaies aux États-Unis

Le groupe de travail sur les marchés d'actifs numériques du président des États-Unis Donald Trump a récemment publié son rapport sur les crypto tant attendu. Le document, qui a été rendu public le 30 juillet, présente des recommandations politiques pour réglementer les crypto aux États-Unis. Le rapport comprend des recommandations sur la structure du marché crypto, la surveillance juridictionnelle, les réglementations bancaires, la promotion de l'hégémonie du dollar américain via les stablecoins, et la taxation des cryptomonnaies. Aujourd'hui, la Maison Blanche publie son rapport complet sur les actifs numériques, apportant une clarté réglementaire longtemps attendue pour les innovateurs dans une industrie de pointe. Le président Trump tient sa promesse de faire des États-Unis la capitale crypto de la planète. pic.twitter.com/hrp8uQwf76 — David Sacks (@davidsacks47) 30 juillet 2025 Le président Trump prévoit également de signer un décret ordonnant aux régulateurs bancaires d'enquêter sur les allégations de débancarisation formulées par le secteur crypto. Les organisations populaires jouent un rôle clé dans l'élaboration de la législation Alors que les efforts récents du président Trump et de son équipe sont clairs, les organisations populaires jouent également un rôle clé dans l'avancement de la législation crypto aux États-Unis. Michael Cameron, cofondateur de l'échange décentralisé Superb, a déclaré à Cryptonews que la plupart des gens sous-estiment comment l'avenir des crypto aux États-Unis est façonné par des groupes passionnés d'avocats, de développeurs, de personnes anonymes et d'autres. "Les gens pensent que ce sont des lobbyistes en costume qui font le gros du travail," a déclaré Cameron. "Bien qu'ils le fassent certainement - les entreprises crypto ont dépensé plus de 18 millions de dollars en lobbying fédéral début 2025 - en coulisses, il y a des groupes Discord qui lisent des projets de loi à 2h du matin et des trésoriers de DAO qui appellent avec ferveur le personnel du Congrès." Compte tenu de cela, il est important de comprendre comment des organisations populaires spécifiques aident à influencer la législation crypto aux États-Unis. Stand With Crypto aide les électeurs à faire entendre leur voix Mason Lynaugh, directeur communautaire de Stand With Crypto (SWC) - une organisation de défense à but non lucratif soutenue par Coinbase - a déclaré à Cryptonews qu'il a eu la chance de rejoindre les principaux leaders de l'industrie et défenseurs à la Maison Blanche pour la publication du récent rapport crypto de Trump. Lynaugh a précisé que non seulement le rapport était monumental pour l'ensemble du secteur crypto, mais c'était aussi la première fois que SWC était représenté dans le cadre d'un effort législatif important. "Les décideurs politiques et les régulateurs de la Maison Blanche voient enfin la force de la communauté Stand With Crypto," a déclaré Lynaugh. "Les recommandations que notre groupe de travail a proposées et l'impact des électeurs pro-crypto ont démontré une grande victoire ici." Le défenseur des actifs numériques et directeur des prêts de @stcloudfcu Chase Larson a rencontré son sénateur à Washington D.C. le mois dernier ! Écoutez ce que Chase a à dire sur l'élimination de l'ambiguïté et le déclenchement de l'innovation en matière de réglementation crypto : pic.twitter.com/GxhpvQAjyn — Stand With Crypto🛡️ (@standwithcrypto) 5 août 2025 Selon Lynaugh, SWC est l'une des forces politiques populaires les plus engagées, organisées et à la croissance la plus rapide d'Amérique. L'organisation compte plus de 2,3 millions de défenseurs crypto à travers le pays et est en voie de dépasser les 2,5 millions. L'objectif de SWC est d'avoir une présence dans les 50 États d'ici la fin de cette année. "Stand With Crypto a construit un bloc électoral engagé qui se mobilise à tous les niveaux du gouvernement américain : des marches du Capitole aux législatures des États," a déclaré Lynaugh. Plus de 600 000 électeurs crypto se sont inscrits pour voter en 2024 avec le soutien de SWC. Lynaugh estime que SWC a conduit une majorité d'électeurs crypto aux urnes l'année dernière, notant que cela prouve davantage l'importance des votes crypto pour déterminer les résultats des élections. Lynaugh a ajouté que SWC a envoyé environ 70 000 emails aux sénateurs lorsque le GENIUS Act était soumis au vote. "Nous avons également organisé une lettre de coalition signée par 65 organisations axées sur les crypto, représentant 6 100 emplois dans 21 États, à chaque membre de la Chambre en soutien au CLARITY Act," a-t-il déclaré. Les organisations populaires influencent la politique au niveau des États Les organisations populaires au niveau des États aident également à façonner la politique crypto. Par exemple, la North American Blockchain Association (NABA) construit un réseau État par État pour faire avancer la politique blockchain à travers l'Amérique du Nord. Wade Preston, directeur de la sensibilisation communautaire pour NABA, a déclaré à Cryptonews qu'il sert spécifiquement de pont entre les États membres de NABA et les développements de la politique fédérale. "J'aide les États membres à naviguer dans les complexités pour mettre en œuvre leurs initiatives politiques. Nous donnons aux défenseurs populaires de chaque État les moyens de faire entendre leur voix et leur fournissons les outils dont ils ont besoin pour réussir dans leurs juridictions," a déclaré Preston. NABA a également encouragé l'émergence d'autres organisations au niveau des États. Lee Bratcher, président du Texas Blockchain Council (TBC), a déclaré à Cryptonews que le TBC coordonne les voix de l'industrie, éduque les décideurs politiques et rédige des modèles de législation. Par exemple, Bratcher a noté que TBC a aidé à rédiger le HB 1666 du Texas, ainsi que la législation sur la Réserve stratégique de Bitcoin du Texas, SB 21. "Notre plaidoyer au Texas a conduit à l'un des environnements réglementaires les plus favorables pour les actifs numériques aux États-Unis," a déclaré Bratcher. Il a ajouté que bien que TBC n'ait pas été directement impliqué dans la rédaction du récent rapport crypto de la Maison Blanche, l'organisation a activement contribué au dialogue politique national. "Cela s'est fait par le biais de témoignages sur invitation, de commentaires publics sur les règles proposées et de réunions avec les agences fédérales. Nos efforts ont contribué à façonner une approche plus informée et nuancée de la réglementation crypto," a commenté Bratcher. Les États favorables aux crypto comme la Floride ont également des communautés qui aident à s'assurer que les législateurs comprennent la technologie Web3 pour adopter de meilleures politiques. James Slusser, Ambassadeur Senior de Polkadot, a déclaré à Cryptonews que Polkadot joue un rôle clé dans l'élaboration d'une législation favorable aux crypto en offrant aux législateurs un lien direct avec les constructeurs de la technologie. "Polkadot est dans une position unique pour éduquer et informer la politique publique. Nous soutenons l'engagement au niveau des États par le biais d'organisations comme la Florida Blockchain Business Association (FBBA) et le Texas Blockchain Council, tout en contribuant aux efforts nationaux par le biais de groupes comme la Blockchain Association et la North American Blockchain Association," a expliqué Slusser. Il a ajouté que ces plateformes permettent à Polkadot de collaborer avec les décideurs politiques et les pairs de l'industrie pour plaider en faveur d'une réglementation claire et favorable à l'innovation. "Par exemple, cette année, j'ai représenté Polkadot lors de la Journée Blockchain de la FBBA au Capitole de Floride, où nous avons rencontré directement les législateurs pour discuter de la façon dont la technologie Web3 peut soutenir la croissance économique, l'infrastructure numérique et l'autonomisation des citoyens dans l'État de Floride," a déclaré Slusser. L'éducation reste essentielle Bien qu'il soit clair que les organisations populaires aident à influencer les politiques crypto aux États-Unis, un défi majeur reste l'éducation. Slusser a souligné qu'il croit que le plus grand problème ici est de combler le fossé entre les systèmes techniques complexes et les cadres de politique publique. "De nombreux législateurs sont désireux d'apprendre mais manquent de ressources structurées et neutres qui expliquent la technologie blockchain de manière significative," a-t-il déclaré. Faisant écho à cela, Bratcher a noté que surmonter la désinformation et l'inertie politique à Washington reste problématique. "De nombreux législateurs ne comprennent toujours pas la technologie ou l'associent à des activités illicites," a-t-il déclaré. L'éducation reste essentielle pour combattre ces défis, c'est pourquoi des groupes comme TBC et Polkadot se concentrent sur de nouvelles initiatives. Par exemple, Slusser a partagé qu'au début de cette année, Polkadot a lancé un cours "Blockchain Basics for Policymakers." Le cours était dirigé par Dr. Lisa Cameron, fondatrice de l'UKUS Crypto Alliance et ancienne membre du Parlement britannique. "Le cours s'est tenu à Zoug, en Suisse - souvent appelée Crypto Valley - et a été suivi par une délégation multipartite de députés britanniques, les équipant de connaissances pratiques sur les technologies blockchain et Web3," a déclaré Slusser. Bratcher a ajouté que TBC organise régulièrement des sommets éducatifs, comme le North American Blockchain Summit et l'USSAIC à Washington, D.C. "Cela nous aide à maintenir une présence constante auprès des décideurs politiques tant au niveau des États que fédéral." Lynaugh a également remarqué que SWC prévoit de lancer des chapitres universitaires à l'avenir. "SWC n'existe que depuis 2 ans maintenant, nous avons donc besoin que plus de personnes continuent à nous rejoindre et à agir quand le moment viendra," a-t-il déclaré.