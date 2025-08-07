Vitalik : Le prochain objectif de la Layer 2 devrait être d'atteindre des retraits rapides grâce au système ZK

PANews a rapporté le 7 août que Vitalik Buterin, dans un post sur la plateforme X, a exprimé sa surprise face au fait que tant de plateformes Layer-2 principales en sont au premier stade des normes de sécurité. Le prochain objectif devrait être d'atteindre des temps de retrait rapide (moins d'une heure) grâce à un système ZK (également connu sous le nom de Preuve à divulgation nulle de connaissance). C'est plus important que le deuxième stade. Si les temps de retrait natifs peuvent être réduits à moins d'une heure à court terme et à 12 secondes à moyen terme, Ethereum Layer-1 renforcera davantage sa position en tant que plateforme par défaut pour l'émission d'actifs et centre économique de l'écosystème Ethereum. Pour y parvenir, les systèmes de preuve OP doivent être abandonnés, car ils nécessitent intrinsèquement une attente de plusieurs jours pour les retraits.

Historiquement, la technologie de Preuve à divulgation nulle de connaissance a été immature et coûteuse, faisant des preuves OP une option sensée et sécurisée. Cependant, cette situation évolue rapidement. Plus tôt cette année, Vitalik a proposé une stratégie de système de preuve "2-sur-3" ZK + OP + TEE qui établit un équilibre entre sécurité, vitesse et maturité.

Les systèmes 2-sur-3 (ZK, OP) sont sans confiance, donc aucun acteur unique (y compris le fabricant TEE ou un attaquant par canal latéral) ne peut briser le système de preuve en violant l'hypothèse de confiance.

Le système 2-sur-3 (ZK, TEE) est instantané, donc les retraits sont rapides dans des circonstances normales.

Les systèmes 2-sur-3 (TEE, OP) sont en production depuis de nombreuses années dans divers environnements.

Ce n'est qu'une approche; peut-être que les gens choisiront un tie-break ZK + ZK + OP, ou un tie-break ZK + ZK + comité de sécurité. Je n'ai pas d'opinion forte sur l'un ou l'autre; je me soucie des objectifs fondamentaux: la vitesse (dans des circonstances normales) et la sécurité. Avec un tel système de preuve, le seul goulot d'étranglement pour un règlement rapide devient le coût du gaz pour soumettre des preuves on-chain.