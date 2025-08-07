Le fondateur de Tornado Cash Roman Storm reconnu coupable de charges de transmission d'argent sans licence, mais le jury est divisé sur les charges de blanchiment d'argent et de sanctions

PANews a rapporté le 7 août que selon The Block, un jury de Manhattan a déclaré Roman Storm, fondateur de Tornado Cash, coupable de complot pour exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence, mais n'a pas réussi à atteindre un consensus sur les accusations de blanchiment d'argent et de sanctions.

Le DeFi Education Fund et d'autres ont exprimé leur soutien continu à Roman Storm. Le DeFi Education Fund a déclaré : "Nous sommes déçus que le jury n'ait pas reconnu que Storm ne devrait pas être tenu responsable des actions de parties tierces sur lesquelles il n'avait aucun contrôle." La Blockchain Association a exhorté Storm à faire appel du verdict dans une publication sur X. Selon la journaliste Eleanor Terrett, Storm prévoit de réfuter les accusations, les qualifiant de "absurdes". Terrett a rapporté que Storm a cité le président Donald Trump, disant qu'il allait "se battre, se battre, se battre."