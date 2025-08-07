Trump affirme que les États-Unis imposeront des droits de douane d'environ 100 % sur les puces et les semi-conducteurs Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 06:53 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon CCTV News, le 6 août heure locale, le président américain Trump a annoncé que les États-Unis imposeront des tarifs d'environ 100% sur les puces et les semi-conducteurs. Trump a déclaré que s'ils sont fabriqués aux États-Unis, aucun frais ne sera facturé.

