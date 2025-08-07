Standard Chartered Bank : les sociétés de gestion de fonds Ethereum sont actuellement "hautement dignes d'investissement" et sont supérieures aux ETF spot ETH américains

PANews a rapporté le 7 août que Geoffrey Kendrick, responsable mondial de la recherche sur les actifs numériques à la Standard Chartered Bank, a déclaré que les sociétés de gestion d'actifs Ethereum sont actuellement "extrêmement dignes d'investissement" et plus dignes d'achat que les ETFs spot américains. Kendrick a déclaré que les multiples de la valeur nominale (NAV) des sociétés de gestion d'actifs Ethereum (c'est-à-dire la valeur marchande divisée par la valeur de l'ETH détenu) ont maintenant "commencé à se normaliser" et devraient rester au-dessus de 1, les rendant plus dignes d'achat que les ETFs sur indice ETH spot américains. Il a ajouté qu'avec la normalisation des multiples de la valeur nominale, les sociétés de gestion d'actifs ETH sont mieux à même de profiter des augmentations de prix de l'ETH, des récompenses de staking et de la croissance de l'ETH par action - ce qui est différent de l'ETF spot ETH américain, qui est actuellement incapable de faire du staking ou de participer à la DeFi.

Kendrick a noté que les gestionnaires d'argent Ethereum ont acheté 1,6% de tout l'ETH en circulation depuis juin, égalant le rythme des achats par les ETFs ETH sur la même période. Cette mise à jour fait suite à son rapport de la semaine dernière, dans lequel il prédisait que les avoirs des gestionnaires d'argent ETH pourraient atteindre 10% de tout l'ETH en circulation—une multiplication par dix de leurs avoirs à l'époque.