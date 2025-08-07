CEXDEX+
La startup d'investissement crypto Parataxis lèvera 640 millions de dollars après sa fusion avec SilverBox Corp IV pour soutenir les achats de BTC.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 07:35
PANews a rapporté le 7 août que la startup d'investissement crypto Parataxis Holdings fusionnera avec SilverBox Corp IV SPAC, visant à lever 640 millions de dollars pour une société de gestion d'actifs Bitcoin qui sera cotée à la Bourse de New York (NYSE). Suite à la fusion, la nouvelle entreprise prévoit d'être cotée à la NYSE sous le symbole boursier PRTX.

Parataxis Holdings a déclaré : "La combinaison d'entreprises générera jusqu'à environ 240 millions de dollars en capital pour Parataxis Holdings, sous réserve des rachats par les actionnaires de SBXD (SilverBox Corp IV SPAC). Cela comprend 31 millions de dollars en actions, qui seront utilisés immédiatement pour acheter du Bitcoin." Parataxis a également déclaré qu'elle "a signé un accord d'achat d'actions" lui permettant "d'émettre et de vendre jusqu'à 400 millions de dollars en actions", ajoutant que cette démarche combinée "pourrait générer jusqu'à 640 millions de dollars de produits bruts pour soutenir l'exécution et l'accélération de la stratégie de gestion de fonds BTC."

Des informations antérieures rapportaient que la startup d'investissement crypto Parataxis Holdings prévoyait d'entrer en bourse via une transaction SPAC.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

