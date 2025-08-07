La startup d'investissement crypto Parataxis lèvera 640 millions de dollars après sa fusion avec SilverBox Corp IV pour soutenir les achats de BTC.

PANews a rapporté le 7 août que la startup d'investissement crypto Parataxis Holdings fusionnera avec SilverBox Corp IV SPAC, visant à lever 640 millions de dollars pour une société de gestion d'actifs Bitcoin qui sera cotée à la Bourse de New York (NYSE). Suite à la fusion, la nouvelle entreprise prévoit d'être cotée à la NYSE sous le symbole boursier PRTX.

Parataxis Holdings a déclaré : "La combinaison d'entreprises générera jusqu'à environ 240 millions de dollars en capital pour Parataxis Holdings, sous réserve des rachats par les actionnaires de SBXD (SilverBox Corp IV SPAC). Cela comprend 31 millions de dollars en actions, qui seront utilisés immédiatement pour acheter du Bitcoin." Parataxis a également déclaré qu'elle "a signé un accord d'achat d'actions" lui permettant "d'émettre et de vendre jusqu'à 400 millions de dollars en actions", ajoutant que cette démarche combinée "pourrait générer jusqu'à 640 millions de dollars de produits bruts pour soutenir l'exécution et l'accélération de la stratégie de gestion de fonds BTC."

Des informations antérieures rapportaient que la startup d'investissement crypto Parataxis Holdings prévoyait d'entrer en bourse via une transaction SPAC.