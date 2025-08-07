Une certaine baleine/institution a augmenté ses avoirs de 27 073 ETH supplémentaires au cours des 20 dernières heures, d'une valeur approximative de 97,62 millions de dollars.

PANews a rapporté le 7 août que selon l'analyste on-chain Yu Jin, les baleines/institutions qui ont accumulé de l'ETH après avoir créé des portefeuilles via BitGo ont continué à recevoir 27 073 ETH (97,62 millions de dollars américains) de diverses plateformes institutionnelles au cours des 20 dernières heures. Actuellement, au cours des trois derniers jours, ils ont accumulé un total de 128 204 ETH, d'une valeur de 464,5 millions de dollars américains, via des plateformes institutionnelles telles que FalconX, Galaxy Digital et BitGo.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.