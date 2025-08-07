Une certaine baleine/institution a augmenté ses avoirs de 27 073 ETH supplémentaires au cours des 20 dernières heures, d'une valeur approximative de 97,62 millions de dollars. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 07:59 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon l'analyste on-chain Yu Jin, les baleines/institutions qui ont accumulé de l'ETH après avoir créé des portefeuilles via BitGo ont continué à recevoir 27 073 ETH (97,62 millions de dollars américains) de diverses plateformes institutionnelles au cours des 20 dernières heures. Actuellement, au cours des trois derniers jours, ils ont accumulé un total de 128 204 ETH, d'une valeur de 464,5 millions de dollars américains, via des plateformes institutionnelles telles que FalconX, Galaxy Digital et BitGo.

