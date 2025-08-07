La production de Bitcoin et le taux d'utilisation des machines minières d'Iren Mining Company ont dépassé MARA en juillet Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 08:21 Partager

PANews a rapporté le 7 août que, selon The Block, la société minière Iren Limited (code boursier : IREN) a annoncé qu'elle a dépassé son concurrent MARA tant en production qu'en utilisation de machines minières. L'annonce a révélé que la production d'Iren en juillet était de 728 BTC, une augmentation de 0,79%, tandis que la production de MARA était de 703 BTC. Le taux d'utilisation des machines minières d'Iren a dépassé 90%. Le hashrate moyen d'Iren était de 45,4 exahashes par seconde (EH/s), tandis que le hashrate réel de MARA était de 43,94 EH/s, et le taux de fonctionnement de sa flotte minière était légèrement inférieur à 75%.

