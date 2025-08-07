Enquête Pantera : Le nombre de personnes recevant une compensation sous forme d'actifs numériques va tripler d'ici 2024, dont 9,6% seront payées en Stablecoin Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 07:44 Partager

PANews a rapporté le 7 août que, selon Cointelegraph, un rapport de l'entreprise de risques capitaux Pantera Capital montre que le nombre de professionnels de la cryptomonnaie recevant une compensation en actifs numériques a triplé au cours de l'année écoulée, avec 9,6% payés en stablecoin. USDT et USDC, deux stablecoins, représentent ensemble plus de 90% du total des salaires, USDC représentant 63% de toute la compensation en cryptomonnaie. Le rapport est basé sur plus de 1 600 réponses de professionnels de la cryptomonnaie dans 77 pays.

Opportunité de marché Cours FORM (FORM) $0.3808 $0.3808 $0.3808 -1.27% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de FORM (FORM) en temps réel Acheter du FORM maintenant