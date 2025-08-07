CME Fed Watch : La probabilité d'une baisse des taux en septembre par la Réserve Fédérale est de 93,6%. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 08:16 Partager

PANews a rapporté le 7 août que selon le "Fed Watch" du CME, la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en septembre est de 6,4%, et la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base est de 93,6%. La probabilité que la Fed maintienne les taux d'intérêt inchangés en octobre est de 2%, la probabilité d'une baisse cumulative des taux de 25 points de base est de 33,9%, et la probabilité d'une baisse cumulative des taux de 50 points de base est de 64%.