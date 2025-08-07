CME Fed Watch : La probabilité d'une baisse des taux en septembre par la Réserve Fédérale est de 93,6%.

PANews a rapporté le 7 août que selon le "Fed Watch" du CME, la probabilité que la Réserve fédérale maintienne les taux d'intérêt inchangés en septembre est de 6,4%, et la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base est de 93,6%. La probabilité que la Fed maintienne les taux d'intérêt inchangés en octobre est de 2%, la probabilité d'une baisse cumulative des taux de 25 points de base est de 33,9%, et la probabilité d'une baisse cumulative des taux de 50 points de base est de 64%.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.