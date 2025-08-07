MetaMask a intégré la Blockchain Sei, intégrant désormais 11 chaînes

PANews a rapporté le 7 août que MetaMask a annoncé avoir intégré la blockchain Sei, portant le nombre total de blockchains prises en charge à 11. Cette intégration apportera un support natif pour le réseau Sei à MetaMask, permettant aux utilisateurs de MetaMask d'accéder de manière transparente à l'écosystème d'applications décentralisées (dapp) de Sei et aux actifs natifs de Sei dans leur portefeuille.
