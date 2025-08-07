Trump déclare qu'il nommera un gouverneur intérimaire de la Fed dans les prochains jours

PANews a rapporté le 7 août que selon Jinshi, Trump a déclaré qu'il pourrait nommer un membre intérimaire du conseil de la Réserve fédérale (FRB) pour occuper le siège vacant dans les prochains jours, plutôt que de profiter de cette occasion pour indiquer à l'avance son choix pour le prochain président de la Réserve fédérale.

"Nous aurons probablement un candidat intérimaire, puis nous aurons le candidat permanent", a déclaré Trump aux journalistes à la Maison Blanche mercredi. "Je pense que le candidat intérimaire sera annoncé dans les deux ou trois prochains jours, puis nous aurons le candidat permanent." Trump a déclaré qu'il envisageait "probablement" trois personnes pour ce poste, qui pourraient venir de Wall Street. Il a ajouté que le secrétaire au Commerce Lutnick, le secrétaire au Trésor Bensont et le vice-président Cyril Vance figurent parmi les conseillers impliqués dans le processus. Trump a réitéré qu'il considère toujours l'ancien gouverneur de la Réserve fédérale Kevin Warsh et le directeur du Conseil économique national Kevin Hassett comme des candidats de premier plan pour la présidence si le poste devient vacant.