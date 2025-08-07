CEXDEX+
Selon PANews le 7 août, la surveillance de Lookonchain a révélé qu'une mystérieuse baleine/organisation a créé un nouveau portefeuille et a reçu 11 062 ETH (40,74 millions de dollars américains) de FalconX il y a une heure. Au cours du

Une baleine/institution a créé un nouveau portefeuille et a augmenté ses avoirs de 11 062 ETH. Au cours des trois derniers jours, elle a créé 5 portefeuilles et a augmenté ses avoirs de plus de 500 millions de dollars en ETH.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/07 09:27
Selon PANews le 7 août, la surveillance de Lookonchain a révélé qu'une mystérieuse baleine/organisation a créé un nouveau portefeuille et a reçu 11 062 ETH (40,74 millions de dollars américains) de FalconX il y a une heure. Au cours des trois derniers jours, cette baleine/organisation a créé cinq portefeuilles et a reçu un total de 147 591 ETH (541,66 millions de dollars américains) de FalconX, Galaxy Digital et BitGo.

