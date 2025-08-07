L'Organisation Autonome Décentralisée (DAO) d'Orca propose un staking de 55 000 SOL et un programme de rachat d'ORCA sur deux ans Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/07 08:34 Partager

PANews a rapporté le 7 août que l'Organisation Autonome Décentralisée (DAO) Orca, associée au protocole de liquidité Orca de Solana, a proposé un nouveau plan de gouvernance, mettant en staking jusqu'à environ 55 000 SOL aux validateurs Orca et lançant un programme de rachat d'ORCA sur 24 mois. Les jetons rachetés peuvent être brûlés, utilisés pour les récompenses xORCA, ou utilisés comme subventions pour l'écosystème.

